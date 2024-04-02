"Є дуже небезпечними": експерт розповів, які типи авіабомб застосовують окупанти

Вибух 250-кілограмової авіабомби, зі слів експерта Богдана Долінце, можна порівняти з прильотом крилатої або балістичної ракети середньої потужності.

Російські окупанти тероризують мешканців Харківської області, використовуючи нові типи модернізованих авіабомб. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів подробиці "24 Каналу".

Такі ж бомби, зі слів фахівця, окупанти застосовували для штурму Авдіївки. Фактично це два типи модернізованих авіабомб.

Перший тип – УМПК бомби, які використовують розкладні крила. Це дозволяє збільшити відповідну дальність польоту на відстань 30 – 50 кілометрів.

УМПК – універсальний модуль планерування і корекції розроблений. Його розробили на російському підприємстві "Базальт". Навісний модуль дозволяє перетворювати звичайні некеровані бомби у планерні, які мають високу точність та збільшений радіус дії.

Другий тип – застосування нового боєприпасу. Окрім модуля корекції та планерування застосовують активний двигун, який здатен забезпечити надання додаткової швидкості. Дозволяє збільшити відповідну дальність польоту до 70 – 80 кілометрів.

Долінце зазначив, що використання такого двигуна дозволяє на невеликих відстанях використовувати ці боєприпаси для запуску з наземної пускової установки, а не з авіаційної системи. Населенню України, як пояснив авіаційний експерт, використання подібних бомб несе велику загрозу.

"Вони є дуже небезпечними через їхню потужність – понад 250 кілограмів", – розповів Богдан Долінце.

Результат вибуху, зі слів експерта, співмірний з прильотом крилатої або балістичної ракети середньої потужності.

Нагадаємо, 1 квітня мер Харкова розповів, що війська РФ посилили обстріли міста і б'ють новими снарядами. Ігор Терехов повідомив, що російські війська не підійшли ближче до міста, але застосовують зброю більшого радіуса дії. З його слів, ціль ворога — залякати харків’ян.