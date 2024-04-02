Мобілізація в Україні: з якими хворобами спини не призвуть до ЗСУ у квітні

Військовозобов'язаного чоловіка можуть не визнати придатним до проходження військової служби при діагностуванні деяких хвороб спини.

У зв'язку із запровадженням мобілізації в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть призиватися на службу. Однак військовозобов'язані можуть отримати відстрочку за станом здоров'я, зокрема й через хвороби спини. Про це йдеться в додатку 1 до чинного Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

Так, згідно із законодавством, підставою для звільнення від служби у Збройних Силах України або тимчасової відстрочки можуть бути проблеми з хребтом і загальним станом опорно-рухового апарату. Придатність військовозобов'язаних до служби визначає військово-лікарська комісія.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або обмежено придатними можуть бути особи, які страждають на такі стани або захворювання (все вирішується індивідуально):

захворювання хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь і периферичних — нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, — розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлювання, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

прогресивний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів і свищів;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без напливних абсцесів і свищів;

деформувальний спондильоз і міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) і вертебробазилярною недостатністю;

деформівний спондильоз і міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- і тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, синдромом судинних (менше ніж три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб та ін.) і значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

В Україні під час дії воєнного стану не призиватимуть громадян, які страждають на важкі форми артритів, якщо ці захворювання негативно впливають на опорно-рухову систему людини, наприклад:

тяжких формах артритів і артрозів, синдромі Фелті, ревматоїдному васкуліті, хворобі Стілла, ревматоїдному бурситі, псоріатичних та ентеропатичних артропатіях;

ювенільному артриті, подагрі, подагрі Шегрена, хворобі Бехчета, дифузному еозинофільному фасциті, що призводить до значних порушень функцій пошкоджених органів.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що представники ТЦК і СП не мають повноважень перевіряти документи і затримувати людей. Натомість співробітники військкоматів можуть вручати повістки в законний спосіб.