Україна щомісяця випускає вісім САУ "Богдана", яка виявилася дуже ефективною на фронті, – ЗМІ

До червня 2022 року українські війська використовували дальність пострілу "Богдани", щоб знищити російську ППО під час битву за острів Зміїний у Чорному морі.

Україна щомісяця будує вісім самохідних установок "Богдана", яка виявилася досить ефективною під час війни. Про це повідомляє The New York Times.

Українські військові мали у своєму арсеналі лише одну артилерійську гармату "Богдана", коли Росія вторглася в країну 2022 року. Проте, ця єдина зброя, побудована в Україні у 2018 році та здатна стріляти снарядами калібру НАТО, виявилася настільки ефективною в перші дні війни, що її перевозили вантажівками на поля битв по всій країні. Зараз Україна щомісяця будує 8 таких установок.

Київ прагне створити власну зброю, щоб нав’язати боротьбу з Росією. Чиновникам довелося розшукати конструкторів та інженерів зброї, деяких з яких було призначено виконувати військові завдання по всій Україні.

До червня 2022 року українські війська використовували дальність пострілу "Богдани", щоб знищити російську ППО в успішній битві за острів Зміїний у Чорному морі. Офіційні особи не кажуть, скільки загалом вдалося виготовити САУ, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні.

Україні необхідно відновити свою національну оборонну промисловість, щоб її збройні сили протягом багатьох років не покладалися на Захід, який часом вагався надсилати складні системи озброєння, включаючи протиповітряну оборону, танки та дальню зброю, ракети. Чи вдасться це зробити вчасно, щоб змінити траєкторію війни, яка була б ще незначнішою без додаткової військової допомоги США, ще належить побачити.

Нагадаємо, 2 квітня у ISW повідомили, що окупанти наступають в районі Авдіївки та на лівому березі в Херсонській області. Війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але фахівці ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.