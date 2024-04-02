Ракета з подвійною боєголовкою: експерти розкрили деталі модернізації Х-101

Масу бойової частини російської ракети збільшили майже вдвічі — до 800 кг, при цьому боєголовку оснастили проникаючими елементами кубічної форми. Але дальність ракети через це зменшилася.

Росія успішно модернізувала крилату ракету Х-101, яка тепер має боєголовку масою близько 800 кг. Фактично це подвійний приріст руйнівної потужності ракети, оскільки до поліпшення маса бойової частини ракети становила 400 кг. Про це 2 квітня повідомили в Defence Industry Europe.

Повідомляється, що йдеться не тільки про збільшення маси боєголовки, а й про рішення розмістити дві окремі бойові частини. Таким чином вдосконалена ракета Х-101 містить у собі не одну, а дві окремі боєголовки.

Це стало зрозуміло після огляду збитої Х-101 після атаки Росії в ніч на 29 березня. У бойову частину додано проникаючі елементи кубічної форми, які зазвичай використовують у зенітній зброї, однак у цьому разі вони адаптовані для завдавання ударів по землі, забезпечуючи підвищену летальність для живої сили.

"У моменті використання крилатих ракет Х-101 для ударів по наземних цілях у житлових мікрорайонах, ці елементи ураження несуть смертельну небезпеку для цивільного населення. Саме для цього вдосконалювали Х-101", — розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Тим часом збільшення маси боєголовки пов'язане з недоліками — посилення було досягнуто ціною зменшення паливного запасу ракети, що призвело до скорочення її дальності польоту з 5500 км до приблизно 2250 км.

Але попри дворазове скорочення дальності польоту, вважають експерти, її достатньо для проведення стратегічних операцій, включно з можливими пусками з Саратовської області РФ по цілях, розташованих аж до Львівської області України. При цьому також зберігається запас для маневрів для обходу систем української ППО.

Нагадаємо, на думку українського військового експерта Олександра Коваленка через нестачу авіаційних ракет окупанти можуть активізувати удари ракетами морського базування. Зокрема, йдеться про крилаті ракети "Калібр", які були накопичені противником з вересня минулого року.