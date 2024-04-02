Не вдасться уникнути візиту до ТЦК: у Раді розповіли, що чекати від нового закону про мобілізацію

За словами члена оборонного комітету ВР Федора Веніславського, новий закон зобов'язуватиме заносити до військового реєстру всіх повнолітніх чоловіків віком до 60 років, незалежно від їхньої професії чи соціального статусу.

Ніхто з чоловіків у віці від 18 до 60 років не зможе уникнути обов'язкового включення до військового реєстру ТЦК. Це не має на увазі автоматичний призов усіх до армії, але означає, що всі чоловіки будуть включені до списку призовників. Такі зміни будуть внесені в оновлений закон про мобілізацію. Про це "24 каналу" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, новий закон зобов'язуватиме заносити до військового реєстру всіх повнолітніх чоловіків віком до 60 років, незалежно від їхньої професії чи соціального статусу.

Веніславський зазначив, що це торкнеться навіть тих категорій, які раніше не зараховували до військового реєстру, включно з працівниками сектору безпеки та оборони, поліцейськими, рятувальниками та засудженими.

"Тепер усі будуть на військовому обліку. І будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоб ми розуміли, на кого держава може розраховувати в умовах такої повномасштабної війни", — розповів парламентарій.

Крім того, пропонований законопроєкт запобігатиме нелегальним спробам перетину кордону, включно з випадками, коли це супроводжується особами, які супроводжують інвалідів. Закон також обмежить список державних службовців, які можуть претендувати на відтермінування, і перегляне умови відтермінування від призову для громадян з офіцерським званням, які раптово вирішать продовжити освіту.

Парламентарії також відхилили ідею фінансової гарантії служби збройних сил як несумісну з суспільними інтересами.

Боротьба зі зловживанням відстрочками

Веніславський наголосив, що новий законопроєкт націлений на запобігання можливим зловживанням під час мобілізації, які ґрунтуються на певних правових підставах для звільнення від військової служби. Наприклад, на одну недієздатну особу або особу, яка потребує стороннього догляду, оформлялося кілька осіб, які нібито доглядали за нею.

Для прикладу, особа з інвалідністю може виїжджати за межі України разом із супровідником, що є ще однією лазівкою для тих, хто прагне зловживати своїм статусом, щоб законно покинути країну.

Те саме стосується й освіти. Наприклад, деякі випускники військових навчальних закладів з офіцерським званням могли продовжити навчання, здобуваючи другу або третю вищу освіту, щоб уникнути мобілізації в разі воєнного стану, хоча держава вже витратила кошти на їхню підготовку.

"Ці всі можливості для зловживань, для відходу від мобілізації намагаємося припинити", — зазначив Веніславський.

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Раніше член оборонного комітету Федір Веніславський заявив, що деякі народні обранці намагалися подати правки, які розширюють можливості для уникнення призову. Зокрема, пропонували збільшити перелік категорій, які мають право на відстрочку або бронювання. У такий спосіб депутати намагалися затягнути процес мобілізації.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що парламент може проголосувати закон 10-11 квітня, а набуде він чинності наприкінці травня або на початку червня.