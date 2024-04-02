ЗС РФ втратили танковий полк за кілька годин: розлютили ракетників ЗСУ, — Forbes

За словами аналітиків, підсумок нещодавнього російського штурму став гарною новиною для України: ЗС РФ стикаються з серйозними проблемами і йдуть на відчайдушні заходи. Водночас вони зберігають боєздатність і можуть атакувати повторно.

Після окупації руїн Авдіївки російське угруповання військ продовжило наступ на захід, але один ключовий російський підрозділ зайняв вичікувальну позицію. Про це пише Forbes

6-й танковий полк був "проривним" з'єднанням ЗС РФ: його завданням було — використовувати слабкі місця в обороні України, якщо такі були.

Минулої суботи цей підрозділ відправили в штурм позицій 25-ї бригади ЗСУ в районі Тоненького, водночас явних проломів в обороні все ж не спостерігалося.

Можливо, найбільша танкова атака ЗС РФ

За словами журналістів, ця атака серед білого дня була однією з найбільших, якщо не найбільшою за 25 місяців війни. У підсумку підрозділ просунувся на північний захід від населеного пункту.

Але не на довго. Штурм для росіян закінчився катастрофою, коли 48 бронемашин — 36 танків Т-90 і 12 БМП із сотнями солдатів — потрапили на мінне поле. Потім українські десантники застосували протитанкові ракети та FPV-дрони.

Повідомляється, що ЗСУ відбили цей перший масований наступ. Танковий полк РФ відступив, залишивши після себе 20 підбитих машин і, можливо, десятки трупів.

Українська аналітична група Frontelligence Insight зробила два важливих спостереження.

За їхніми словами, сили РФ у цьому районі не втратили боєздатності та достатніх ресурсів для проведення операцій вище рівня батальйону. Попри значні втрати, еквівалентні дивізії, ЗС РФ можуть зібрати танковий батальйон, що становить загрозу.

Журналісти зазначають, що ця загроза спостерігається на тлі нестачі західної допомоги та браку резервів ЗСУ.

Згідно з оцінками Frontelligence Insight, перед 6-м полком стояло завдання використати вразливості в обороні ЗСУ і захопити більше територій.

Вони називають підсумок штурму гарною новиною для України, тому що це означає, що російські війська стикаються з серйозними проблемами і йдуть на відчайдушні заходи.

Нагадаємо, що 30 березня російські війська вперше застосували на передовій наземних роботів, для яких все закінчилося погано.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів Forbes, ЗСУ готують найкращих артилеристів, оскільки скоро прибудуть мільйони боєприпасів.