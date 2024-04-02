"Вже на концерті у Кобзона": СБУ показала, як вночі нищила окупантів FPV-дронами (відео)

На відео видно як окупанти намагаються відстрілюватись від дрона, деякі падають обличчям до землі, а інші навіть не встигають зрозуміти, що відбулось.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вночі знищили щонайменше понад два з половиною десятки окупантів з-поміж ворожої піхоти за допомогою теплових FPV-дронів. Відповідне відео оприлюднила пресслужба СБУ.

"Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій – всі вони продовжили "after party" вже на концерті у Кобзона", — зазначили у відомстві.

На відео видно, як вночі до російських солдатів підлітають українські дрони та падають поруч з ними. Деякі з окупантів навіть не встигають зрозуміти, що сталось, інші — падають обличчям до землі, проте це не рятує їх від вибухової хвилі від снарядів, які розриваються разом з падінням дрона. Деякі з окупантів намагаються відстрілюватись та потрапити у дрон.

Відео знищення російських окупантів

Загалом на відео зафіксовано щонайменше 11 підльотів дронів до груп окупантів, а також до їх техніки. Видно, що теплові FPV-дрони вразили щонайменше 29 окупантів.

Нагадаємо, 2 квітня Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру Сергію Богатікову – генеральному директору російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга". Крилаті ракети саме з цього заводу бомблять українські міста та цивільну інфраструктуру.

Цього ж дня спецпризначенці затримали у Херсоні чотирьох агентів російських спецслужб, які збирали та передавали ворогу інформацію про базування Збройних сил України та розташування українських військових підрозділів. Двоє з них виявились водіями маршруток, ще двоє — диспетчерами автопарків.