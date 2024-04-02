Мобілізація з 25 років та електронний кабінет військовозобов'язаного: Зеленський підписав закони

Президент України підписав законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який раніше передбачав, що особи у віці з 18 до 27 років вважалися призовниками та не підлягали мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років, а також законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться в картках законопроєктів 10062 і 9281, опублікованих на офіційному порталі Верховної Ради України.

Мобілізація з 25 років

Так, Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який раніше передбачав, що особи віком від 18 до 27 років вважалися призовниками й не підлягали мобілізації, а лише строковій службі в армії. Оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть приєднуватися до Сил оборони лише за власним бажанням. Виняток становлять лише ті чоловіки віком до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність.

Тепер же граничний вік таких чоловіків знижено до 25 років.

Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу і в цілому ще 30 травня 2023 року.

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Також президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану". Основні зміни:

Україна отримає можливість розміщувати свої інформаційно-технологічні системи в хмарах країн-членів НАТО, що підвищить рівень кіберзахисту, забезпечить доступ до розвідданих партнерів і зменшить кількість об'єктів критичної інфраструктури, які потребують додаткового захисту.

"Оберіг". Законопроєкт покращить взаємодію між реєстрами та розширить перелік інформації про військовозобов'язаних. Це спростить наповнення "Оберегу", позбавивши громадян зайвої бюрократії, оскільки дані, як-от інформація про денну форму навчання або про статус інвалідності, будуть уже занесені до реєстру.

Створення електронного кабінету військовозобов'язаного дасть змогу громадянам вносити зміни до своїх персональних даних, як-от освіта або знання іноземних мов.

Військовослужбовці отримають можливість подавати електронні заяви на отримання статусу учасника бойових дій, інваліда внаслідок воєнних дій або члена сім'ї загиблого Захисника. Однак, якщо військова частина не зможе надати необхідні відомості, буде проведено відповідну комісію.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Раніше член комітету Верховної Ради України Федір Веніславський розповів, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, через відмову від строкової служби, хлопцям від 18 до 25 років потрібно буде пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу.