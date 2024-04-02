Обмежене використання "Калібрів" свідчить про значні проблеми ЗС РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, зараз тільки російські надводні кораблі та підводні човни класу "Кіло" можуть обстрілювати Україну ракетами "Калібр".

Росія скоротила застосування ракет "Калібр" морського базування, почасти через те, що у Москви виникли логістичні складнощі. І це заважає обстрілювати українські міста. Про це пише Newsweek.

За словами спікера ОК "Південь" полковникині Наталії Гуменюк, для росіян зараз проблематично одночасно і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які запускають "Калібри", і навіть перезаряджати їх. Основна частина логістики та інфраструктури, які використовуються для запуску "Калібрів", знаходиться в Севастополі.

Ракетоносцям зараз туди потрапити досить складно, додала Гуменюк.

"Те, що Україна може завдавати ударів по військово-морських об'єктах і суднах у Севастополі, істотно вплинуло на можливість Росії запускати крилаті ракети "Калібр"", — заявив Вільям Фрір, науковий співробітник британського центру Council on Geostrategy.

Повідомляється, що наразі тільки російські надводні кораблі та підводні човни класу "Кіло" можуть обстрілювати Україну ракетами "Калібр".

У вересні 2023 року Україна успішно вразила російський підводний човен "Ростов-на-Дону", для цього використовувалися крилаті ракети Storm Shadow. Вважалося, що "Ростов-на-Дону" пошкоджений і не підлягає ремонту.

"З огляду на те, що багато військових кораблів флоту було пошкоджено або затонуло, а їхні логістичні об'єкти час від часу піддавалися нападам, можливість доставлення і запуску цих ракет із кораблів Чорноморського флоту опинилася під загрозою", — зазначив Фрір.

Москва шукає альтернативні способи запуску "Калібрів". Потреба РФ у розробці різних способів з часом зростатиме, оскільки втрати Чорноморського флоту відчутні.

Нагадаємо, що війська РФ посилили обстріли Харкова і застосовують нові снаряди, які долітають за 40 секунд.

Також повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, навіщо ЗС РФ взяли паузу в масованих обстрілах.