ВЛК визнала придатним: на Хмельниччині засудили чоловіка, в якого гепатит С

Подвійну неявку обвинувачений пояснив тим, що спочатку помилився з датою, а другого разу він почувався недобре після щеплення.

В Хмельницькій області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від військової служби, у якого діагностували гепатит С. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

За матеріалами справи житель села Ганнопіль Шепетівського району отримав повістку і у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Згодом він двічі отримував повістку, проте до військкомату так і не з'явився.

На суді обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення, вказав що в липні 2023 року проходив військово-лікарську комісію за направленням. Так як він мав бажання піти служити, то попросив лікарів не вказувати наявне у нього захворювання на гепатит С у висновку комісії.

Подвійну неявку він пояснив тим, що першого разу він помилився з датою відправки до військової частини, тому не з'явився, а другого разу він зробив щеплення, через що почувався недобре.

"Зараз чоловік продовжує лікуватись, так як має намір йти служити", — вказано у вироку суду.

Працівники ТЦК на суді заявили, що чоловік не надав їм доказів своїх слів. Також у листі, отриманому від КНП НМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги" вказано, що чоловік у вказаний ним період за медичною допомогою до лікарів центру не звертався.

"Відповідно до довідки військово-лікарської комісії №691 від 20.07.2023, вбачається, що обвинвачений за наявності діагнозу "вірусний гепатит "С" безжовтянична форма без порушень функції печінки" — придатний до військової служби", — йдеться у вироку.Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

З якими хворобами можуть мобілізувати

У Міноборони розширили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати. Йдеться про такі діагнози:

вилікуваний туберкульоз;

хвороби крові та кровотворних органів,які не прогресують;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби ЦНС, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);

Нагадаємо, що у Львові судили військову, яка незаконно "списала" з військового обліку 17 офіцерів запасу. Жінку оштрафували на 4500 тисяч гривень.

Раніше на Закарпатті судили завідувача музею, який ухилявся від мобілізації. Його засудили до іспитового терміну.