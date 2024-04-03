ВЛК визнала придатним: на Хмельниччині засудили чоловіка, в якого гепатит С
Подвійну неявку обвинувачений пояснив тим, що спочатку помилився з датою, а другого разу він почувався недобре після щеплення.
В Хмельницькій області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від військової служби, у якого діагностували гепатит С. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.
За матеріалами справи житель села Ганнопіль Шепетівського району отримав повістку і у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Згодом він двічі отримував повістку, проте до військкомату так і не з'явився.
На суді обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення, вказав що в липні 2023 року проходив військово-лікарську комісію за направленням. Так як він мав бажання піти служити, то попросив лікарів не вказувати наявне у нього захворювання на гепатит С у висновку комісії.
Подвійну неявку він пояснив тим, що першого разу він помилився з датою відправки до військової частини, тому не з'явився, а другого разу він зробив щеплення, через що почувався недобре.
"Зараз чоловік продовжує лікуватись, так як має намір йти служити", — вказано у вироку суду.
Працівники ТЦК на суді заявили, що чоловік не надав їм доказів своїх слів. Також у листі, отриманому від КНП НМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги" вказано, що чоловік у вказаний ним період за медичною допомогою до лікарів центру не звертався.
"Відповідно до довідки військово-лікарської комісії №691 від 20.07.2023, вбачається, що обвинвачений за наявності діагнозу "вірусний гепатит "С" безжовтянична форма без порушень функції печінки" — придатний до військової служби", — йдеться у вироку.Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.
З якими хворобами можуть мобілізувати
У Міноборони розширили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати. Йдеться про такі діагнози:
- вилікуваний туберкульоз;
- хвороби крові та кровотворних органів,які не прогресують;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- хвороби ЦНС, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.
- короткочасні легкі прояви психічних розладів;
- невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);
Нагадаємо, що у Львові судили військову, яка незаконно "списала" з військового обліку 17 офіцерів запасу. Жінку оштрафували на 4500 тисяч гривень.
Раніше на Закарпатті судили завідувача музею, який ухилявся від мобілізації. Його засудили до іспитового терміну.