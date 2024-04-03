Черга на полігонах: у Швеції знайшли причину затримок у постачанні боєприпасів

Уже готові партії боєприпасів мають пройти тестування, однак через брак полігонів процес випробувань може затягнутися. Наприклад, у центрі Bofors черга становить один рік.

Виробництво артилерійських боєприпасів у Швеції затримується через черги на випробувальних полігонах. Як розповів менеджер випробувального центру Bofors Стефан Крол, ця проблема актуальна в усій Європі, конкретно в центрі Bofors черга становить один рік.

"Черги на випробування нових боєприпасів по всій Європі довгі, а потреба в боєприпасах велика", — зазначив Крол.

За його словами, кількість випробувань боєприпасів на тестових полігонах обмежена, що призводить до ситуації, коли снаряди вже випущені, але не можуть бути протестовані.

Ще однією причиною затримок — прив'язка до змін. Глава випробувального центру шведської компанії з виробництва зброї Bofors сказав, що тестування може проводитися виключно при денному світлі, тому випробувальні центри не можуть працювати в нічну зміну.

Про кризову ситуацію в цій царині повідомив і генеральний секретар Асоціації шведських підприємств з безпеки та оборони Роберт Ліммергорд. Чиновник визнає, що Швеція шукає рішення, необхідні для підвищення своєї спроможності "здійснювати постачання Україні та іншим країнам-партнерам".

Одним із рішень, що лежить на поверхні, — відкрити ще один полігон. Однак випробувальні центри повинні мати відповідне сучасне обладнання, яке дасть змогу випробовувати як окремі компоненти, так і закінчені системи озброєння.

Полігон центру Bofors

Наприклад, центр Bofors має досить розвинену інфраструктуру, яка включає мережу доріг завдовжки до 250 км, що об'єднують велику кількість випробувальних майданчиків, лабораторій, офісів та інших об'єктів. Крім того, полігон центру дозволяє відстрілювати боєприпаси на дистанції до 25 км, а ширина полігону — 4 км. При цьому загальна зона обмежень, виділена для випробувань, становить близько 200 кв. км.

Нагадаємо, в лютому представники норвезько-фінського виробника боєприпасів Nammo повідомили, що їхні підприємства з випуску 155-мм снарядів працюють у п'ять змін. Водночас підприємства відчувають брак виробничих ліній, що є своєрідним "пляшковим горлечком" усього процесу.