Організував ліквідацію Че Гевари: помер легендарний болівійський спецпризначенець

Гаррі Прадо Сальмон очолив групу болівійських спецназівців, які тренувалися та фінансувалися США. Син генерала сказав, що для його батька головним звершенням у житті став внесок у перетворення збройних сил на демократичний і правовий інститут.

У віці 84 років помер Гаррі Прадо Сальмон, який очолював групу болівійських спецпризначенців, що тренувалися та фінансувалися США. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє Sky News.

Група спочатку складалася зі 120 осіб, згодом її склад зменшився до 22-х. Ці люди викрали кубинського ватажка Ернесто Че Гевару та вбили його в Болівії.

У 1981 році Прадо Сальмонові випадково поцілив у хребет колега-офіцер, після чого генерал змушений був використовувати інвалідий візок. Син генерала сказав, що для його батька головним звершенням у житті став внесок у перетворення збройних сил на демократичний і правовий інститут. Прадо помер у віці 84 років. За даними ЗМІ, останнім часом він мав проблеми з нирками.

Нагадаємо, 2000 року журнал Time включив Че Гевару до списків "20 героїв та ікон" і "Ста найважливіших персон 20-го століття".

Знаменитий у світі двоколірний портрет Че Гевари анфас став символом романтичного революційного руху. 8 жовтня на Кубі на згадку про Ернеста Че Гевару відзначають День героїчного партизана.

Сьогодні, 8 травня, з'явилася інформація, що колишнього працівника кардіологічного відділення клініки Charite в Берліні було затримано за підозрою в убивстві двох пацієнтів.