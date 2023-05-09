"Ми будемо поряд": у День Європи у Єврокомісії поряд із прапорами ЄС підняли прапор України

У Європейській комісії заявили, що вони готові надавати підтримку і бути "поруч із українським народом" стільки, скільки потрібно.

Біля головної будівлі Європейської комісії у День Європи було піднято державний прапор України поруч із прапорами ЄС. Про це повідомляли у Twitter-акаунті Європейської комісії.

У прес-службі Єврокомісії заявили, що "сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи".

"Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку та солідарність з Україною та її народом. Ми будемо поряд з українським народом стільки, скільки потрібно", – йдеться у повідомленні комісії.

Згідно з заявою ЄК, Європа незмінно підтримувала Україну під час повномасштабного вторгнення Росії із лютого 2022 року.

"Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки потрібно", – запевнили в комісії, додавши відео підняття прапора України.

Нагадаємо, що 9 травня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у вівторок, 9 травня, приїхала до Києва.

Також 8 травня стало відомо, що Україна 9 травня відзначатиме нове свято. Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 9 травня нового свята – Дня Європи. Також глава держави подав до парламенту законопроект, який встановлює 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.