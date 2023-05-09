Вигнали з дому: королева краси із Британії розповіла, як вона жила на вулиці (фото)
Аструд Теадора Колдуелл сподівається поборотися за корону "Міс Великобританія", але лише кілька років тому вона надто багато пила, спала на вулиці та боролася з психічними захворюваннями.
Королева краси Аструд Теадора Колдуелл із Великобританії розповіла про те, як їй вдалося змінити своє життя після боротьби з психічними захворюваннями, бездомністю та жорстоким колишнім партнером у підлітковому віці. Про це пише Daily Star.
Дівчина була коронована як "Міс Келвінгроув" (Шотландія) і сподівається в майбутньому поборотися за титул "Міс Великобританія".
21-річна британка розповіла, як у підлітковому віці вона конфліктувала зі своєю родиною, внаслідок чого її вигнали з дому у 16 років. Аструд була бездомною, багато пила і жила на вулицях та в гуртожитках для бездомних поки їй не виповнилося 18 років.
Вона розповіла, що вони з колишнім партнером проводили кожну ніч в пошуках нічлігу.
"Половину часу ми не спали, а гуляли до світанку. Ви не уявляєте, яким стресовим було моє колишнє життя, але я хочу, щоб люди знали, що ви можете почати все спочатку. Мене вигнали з дому. У мене були деструктивні, жорстокі стосунки з колишнім хлопцем. Це було токсично. У результаті я жила на вулицях і в п'яти різних гуртожитках, перш ніж знайшла вихід", — розповіла дівчина у розмові з Daily Record.
Врешті-решт дівчині вдалося отримати квартиру від житлової асоціації Cadder в Глазго.
"З того моменту я почала рости. Я перестала пити. Отримавши власне житло, я почала заробляти сама. Якоїсь миті я працювала сім днів на тиждень на різних роботах — адміністратором, робітником на фабриці, барменом і помічником перукаря, — щоб стати на ноги", — згадує Аструд.
Британка також розповіла, що їй та її родині вдалося відновити стосунки.
"Ми з мамою близькі як ніколи. Вона дуже пишається мною", — додала дівчина.
Аструд, яка збирає гроші на вбрання, необхідні їй для участі у конкурсі "Міс Глазго", зазначила, що конкурси краси завжди були її мрією. Якщо вона переможе у конкурсі "Міс Глазго", то візьме участь у конкурсі "Міс Великобританія". Дівчина все ще бореться із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, через який у неї проблеми з пам'яттю і вона може збитися зі шляху.
Раніше Фокус писав, що у Бразилії 16-річна королева краси вийшла заміж за мільйонера. Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго та мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні пов'язали себе шлюбами нещодавно і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній шлюб.
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