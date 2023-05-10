Були прокляті: чоловік показав покинутий будинок із тисячею старих ляльок усередині (фото)

Дослідник міст Бен Джеймс сфотографував занедбаний будинок, у якому було понад 1000 ляльок. На думку місцевих жителів, іграшки були прокляті та зберігалися у вбитої горем матері.

У будинку, в якому не живуть з 2017 року, неподалік Севільї (Іспанія), самотня господиня перед смертю зібрала понад 1 000 ляльок. Про це пише The Mirror.

32-річний Бен Джеймс, міський дослідник із Кембриджу, зробив фотографії будинку з трагічною історією. Місцеві мешканці розповіли, що жінка втратила двох дітей. Щоб справитися з цим, вона, як кажуть, збирала ляльок, з якими розмовляла і яких доглядала.

Жителі крихітного села, розташованого неподалік Севільї, добре знали про цю жінку, але боялися наближатися до будинку, бувши впевненими, що жінка божевільна, а будинок проклятий. Стверджувалося, що якщо ви пересунете одну з ляльок або приберете що-небудь з дому, то накличите на себе зло і помрете, так само як і її діти.

"Це міська легенда про жінку, яка втратила своїх дітей, тому вона збирала ляльок протягом багатьох років. У будинок нікого не пускали, вона була самітницею", — сказав чоловік.

Міський дослідник з Кембриджу зробив фотографії будинку з трагічною історією Фото: колаж Фокус

Господиню будинку знайшли мертвою у 2017 році, але жителі села досі не хочуть до нього підходити, бо вірять у те, що будинок проклятий та одержимий.

"Вони кажуть, що ляльки одержимі її дітьми, і будь-хто, хто спробує взяти щось із дому, помре", — додав дослідник.

Мешканці села живуть у страху перед будинком, тому з 2017 року його практично не чіпають.

"Як ви можете бачити зовні, він виглядає дуже велично і розкішно, як щось із фільму про діснеївських лиходіїв, але всередині він чудово зберігся, стелі обвалилися, половиці впали, але всі ляльки залишилися там. Це одне з найдивовижніших місць, які я бачив лише через таку величезну колекцію ляльок. Люди збирають речі, але там було понад тисячу іграшок, і просто побачити їх в ідеальному стані в будинку, який був закинутий з 2017 року, це дуже незвичайно", — розповів Бен Джеймс.

Чоловік досліджував будинок поодинці Фото: колаж Фокус

Чоловік досліджував будинок сам і в денний час, але він все одно сказав, що місце було дуже моторошним і зловісним, навіть додав, що чув, як деякі ляльки грали музику самі по собі.

Раніше Фокус писав, що жінка написала дитячу книгу, тепер її підозрюють у вбивстві чоловіка. Лише кілька місяців тому Коурі Річинс з посмішкою представляла свою зворушливу книгу на американському телебаченні, але зараз може потрапити до в'язниці через її написання.

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