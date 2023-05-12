Здійнявся величезний стовп чорного диму: під Москвою в районі ТЕЦ спалахнули склади (відео)

За повідомленням російських ЗМІ, вогнем охопило площу в 1500 квадратних метрів, а причиною НП стало займання шин.

У Підмосков'ї над містом Дзержинський зранку 12 травня здійнявся стовп чорного диму. Росзмі повідомляють, що зайнялися склади із шинами.

"Велика пожежа на вулиці Садовій у підмосковному Дзержинському — попередньо, горять шини на складах. Площа загоряння – близько 30 квадратних метрів. Нині на місці величезний стовп чорного диму", — пише видання Mash.

На відео, яке оприлюднили пізніше в мережі, видно, що горить величезна купа старих покришок.

Незабаром в російських телеграм каналах почала з'являтися інформація, що площа пожежі збільшилася, і складає вже не 30 квадратних метрів, а 1500.

Нагадаємо, що 11 травня, у місті Норильськ в РФ спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Площа загоряння склала до 4000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 62 пожежників та 16 одиниць техніки.

Раніше у Москві сталася масштабна пожежа біля Академії ФСБ. У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що сталося займання будівельних матеріалів на відкритому майданчику будівництва у західній частині Москви на площі 40 кв. метрів. Пізніше екстрені служби поточнили, що вогонь поширився на площу до 500 кв. м.