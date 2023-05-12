"Здійснив жорстку посадку": у РФ гелікоптер знеструмив станцію "Транснафти" (фото)

За даними медіа, пілота Мі-2 не можуть знайти вже третій день. Вертоліт, ймовірно, зачепив лінії електропередач під час падіння.

У Приморському краї Росії "здійснив жорстку посадку" гелікоптер Мі-2. Він обірвав лінії електропередач та знеструмив станцію "Транснафти". Про це сьогодні, 12 травня, повідомили у телеграм-каналі Baza.

У пості йдеться, що інцидент стався ще 9 травня. Співробітники "Транснафти" помітили, що сталася аварія на лінії електропередач, однак дістатися важкодоступного місця змогли лише за два дні.

"Поряд з обірваними лініями співробітники компанії виявили покинутий Мі-2", — розповіли автори контенту.

Фото: Baza Фото: Baza Фото: Baza

З посиланням на правоохоронців у публікації вказано, що гелікоптер належить приватній охоронній організації, а пілотом його зафіксований 64-річний мешканець Владивостоку Віктор Г.

Медійники зазначили, що на місці інциденту пілота не було, і до сьогодні знайти його не вдалося — на телефонні дзвінки не відповідає і за місцем реєстрації не знаходиться. Автори контенту припустили, що чоловік міг вирушити на пошуки допомоги та загубитися.

"Судячи з пошкоджень на борту, гелікоптер здійснив жорстку посадку й обірвав дроти хвостом", — йдеться у пості.

Нагадаємо, 11 травня у Норильську в Росії горіли складські приміщення. Вогонь охопив 4000 кв. метрів.

Сьогодні, 12 травня, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужний вибух у місті. У росЗМІ повідомили, що у сміттєвому баку нібито вибухнув саморобний вибуховий пристрій.