Дозволить провести похорон: у Гонконгу хочуть відновити 3D-друком обличчя вбитої моделі

У матеріалі зазначають, що цей метод вже використовується для відновлення обличчя людей, які були спотворені. У разі застосування технології сім'я місцевої світської левиці змогла б її оплакати належним чином.

Обличчя вбитої моделі з Гонконгу Ебі Чой можуть відтворити за допомогою 3D технологій. Це планують зробити для того, щоб провести для неї належний похорон. Про це йдеться у матеріалі South China Morning Post 12 травня.

За новою інформацією, сім'я світської левиці, яка по-звірячому вбита в лютому цього року в Гонконгу, планує незабаром відтворити її обличчя для прощання.

Використовувати планують сучасні 3D-технології. Одна із закордонних компаній із тривимірного друку та візажисти повинні будуть відтворити обличчя гонконгської моделі Еббі Чой, щоб родичі змогли шанобливо попрощатися з нею на похороні.

В опублікованому матеріалі зазначають, що це вже не перший випадок, коли 3D-друк використовується для відновлення обличчя людей, які були спотворені внаслідок жорстокого вбивства.

Для цього сканують фото, а потім за допомогою смоли, гіпсу, силікону та волокна роблять маску для обличчя. На неї наноситься макіяж і одягається перука. Точної інформації про те, чи наважилася зрештою сім'я Еббі Чой на такий крок — немає.

"Багато випадків біодруку використовуються в медичних цілях в університетах або лікарнях, наприклад, для виробництва людських клітин або протезів з вихідними клітинами. У Гонконгу не так багато фірм, які можуть займатися біодруком", — говорить генеральний директор компанії MakeOmnia, яка займається 3D-друком .

Вбивство світської левиці з Гонконгу Ебі Чой: що відомо

У середу, 22 лютого, мати моделі з Гонконгу подала заяву в поліцію про зникнення доньки. Вона не виходила на зв'язок і ніхто не знав, де і з ким вона може бути.

Вже через два дні місцеві правоохоронці ошелешили заявою. Деякі з частин тіл дівчини знайшли в заміському будинку її колишнього свекра. Ноги лежали в холодильнику, а ось пошуки голови зайняли ще деякий час.

У Гонконгу хочуть відновити обличчя моделі, яка була вбита Фото: Instagram

У будинку також були знайдені електроплита, м'ясорубка, довгі плащі, рукавички та маски. Стіни були завішані брезентом, щоб не залишати за собою сліди, як зазначає джерело. 24 лютого колишнього свекра Еббі Чой заарештували, а ось колишнього чоловіка вдалося знайти лише наступного дня. Він намагався покинути межі Гонконгу на катері, проте не вийшло. Із собою він забирав 200 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси.

За версією поліції, він хотів знову возз'єднатися із колишньою дружиною, але вона була проти. Тому й пiшов спільно зі своєю сім'єю жорстокі заходи.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що у США чоловік заплатив агенту ФБР за вбивство дружини. Массімо Маренгі здавався справжнім "сім'янином" і часто писав про свою родину на Facebook. Він розповів анонімному джерелу про свої проблеми у шлюбі та був затриманий співробітниками поліції після того, як висловив бажання вбити свою дружину.