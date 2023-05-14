Президент Чилі застряг на дитячій гірці та зламав її (відео)

Щоб вибратися з пастки, політику довелося зламати частину труби.

37-річний президент Чилі Габріель Борич потрапив у курйоз, коли вирішив спуститися з дитячої гірки у місті Пунта-Аренас у регіоні Магальянес, куди поїхав для участі у виборах до Установчої ради 50 радників за конституцією, які розглянуть пропозицію про нову Велику хартію вільностей для Чилі, пише Postsen.

Почавши спускатися з гірки, політик застряг у жолобі, що розрахований на дітей, а не на дорослих людей. Декілька хвилин глава держави намагався вибратися з пастки, але це йому вдалося лише після того, як він зламав частину труби.

"Після десяти хвилин, як він застряг у жолобі і зламав його, наш президент вийшов", — розповіла жінка, яка зняла момент на свій мобільний телефон.

Його дружина Ірина Караманос, яка супроводжувала Борича на дитячому майданчику, привітала чоловіка зі звільненням, поцілувавши його.

Відео із застряглим президентом стало вірусним у мережі.

Натомість джерела у президентській адміністрації стверджували, що Борич провів вихідний зі своєю родиною перед тим, як вирушити до Пунта-Аренасу.

Через кілька годин після інциденту з президентом меру міста Клаудіо Радонічу довелося відповісти на запитання про те, що сталося. Він вийшов на публіку місцевим директором муніципальних робіт і підтвердив, що у гірки "була зламана частина", яку потрібно відремонтувати.

Габріель Борич — 38-й президент Республіки Чилі, який обійняв посаду в березні 2022 року. Борич здобув перемогу, набравши понад 55% голосів. Політик у свої 35 років став наймолодшим президентом Чилі за всю історію країни, а після закінчення повноважень капітан-регента Сан-Марино Джакомо Сімончіні буде наймолодшим державним лідером у світі.

Раніше Фокус писав про те, що сталося з Олександром Лукашенком, котрий уже кілька днів не з'являється на публіці.