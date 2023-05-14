У Держдумі РФ заявили, що Лукашенко хворий, — росЗМІ

Російський депутат Затулін відреагував на чутки навколо білоруського політика, зазначивши, що у хворобі білоруського політика "нічого надприродного немає".

Поки пресслужба Олександра Лукашенка запевняє, що з політиком все добре, і він, як і раніше, "постійно працює", у Держдумі РФ дали перші коментарі, що проливають світло на його стан, пишуть росЗМІ.

За словами першого заступника голови комітету Російської Держдуми у справах СНД Костянтина Затуліна, Лукашенко не зовсім здоровий:

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вважала своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводила заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку — ось і все".

На зауваження, що в Адміністрації Лукашенка інформацію про його самопочуття не розголошують, Затулін парирував:

"У них така робота, вони так і зобов'язані говорити. Дуже можливо, що він справді працює з документами".

Як відомо, Олександр Лукашенко востаннє з'являвся на публіці 9 травня, коли приїхав до Москви на парад і сидів поряд із Путіним. Вже тоді багато хто зазначив, що він виглядав не зовсім здоровим, а на його руці був помітний бинт, який зазвичай можна спостерігати після крапельниць.

Питання про самопочуття Олександра Лукашенка виникли після того, як він не зміг на параді в Москві пройти 300 метрів пішки — охороні президента Росії Володимира Путіна довелося його везти. А ввечері у Мінську політик не сказав своєї традиційної промови на покладанні вінків до монумента Перемоги.

Не було його і 14 травня на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

Раніше Фокус писав, що проблеми зі здоров'ям почалися не тільки у Лукашенка, а й у його найближчого оточення.