У РФ скасовують останні дзвоники в школах, що розташовані неподалік від кордону з Україною

У Бєлгороді завершення навчального року зможуть відсвяткувати очно лише випускники 9 й 11 класів, однак влада обмежила кількість присутніх до 200 осіб. У школах, від яких до кордону менше ніж 15 кілометрів, лінійки скасовують для всіх класів.

У школах, розташованих за 15 км від російсько-українського кордону в Бєлгородській області, скасовують урочисті лінійки. Про це повідомили в "ТАСС" сьогодні, 15 травня.

У ЗМІ передали, що міністр освіти регіону Андрій Мільохін оголосив на нараді уряду про дистанційний формат проведення останніх дзвінків для учнів 1-10 класів. Замість лінійки школярі відвідають "святкову класну годину" онлайн. Такі заходи будуть застосовані в Бєлгородському, Борисовському, Вейделєвському, Волоконівському, Грайворонському, Красноярузькому та Ровенському районах, а також у Шебекінському та Валуйському міських округах.

"Очний формат допускається для випускників 11 класів у школах, віддалених від кордону більш ніж на 15 кілометрів", — заявив Мільохін.

У не прикордонних районах регіону, за словами міністра, урочисті лінійки проведуть для всіх паралелей. Однак влада встановила обмеження — кількість присутніх школярів має не перевищувати 300 осіб. У самому Бєлгороді російська влада запропонувала провести останні дзвоники тільки для випускників 9 і 11 класів, на них мають бути присутні не більше 200 осіб.

"Школи з більшою чисельністю учнів проводять кілька лінійок у різний час", — підкреслив Мільохін.

Напередодні свята школи, де проводитимуть заходи офлайн, будуть обстежені управлінням МВС і кінологами. Також у навчальних закладах планують посилити охорону, а список гостей — навіть батьків і родичів учнів — необхідно буде узгоджувати з керівництвом установ.

Раніше, 6 травня, про скасування останніх дзвінків уже писав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він пообіцяв, що місцева влада допоможе вивезти автобусами випускників у школи, розташовані в безпечніших місцях.

"Допоможемо організувати урочисте вручення атестатів і останній дзвінок, урочисте проведення випускного, але тільки на безпечній відстані від кордону", — зазначив Гладков.

Російський губернатор тоді заявив, що рішення щодо формату проведення заходів ухвалюватимуть батьки, школярі та вчителі. Однак варіантів він запропонував лише два: проведення лінійки дистанційно або офлайн "на безпечній відстані".

"Коли йдеться про життя чи смерть, вибору немає — він абсолютно очевидний", — підкреслив Гладков.

Нагадаємо, 11 травня голова ПВК "Вагнер" заявив, що після успіху на Бахмутському напрямі ЗСУ можуть почати наступ на Бєлгородську та Брянську області.

Раніше, 10 травня, Бєлгородську область атакували безпілотники. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, два дрони впали в районі житлового сектору.