За словами прессекретарки німецького МЗС Андреа Зассе, з минулого року ведуться переговори з Пекіном щодо закриття формувань, проте дві поліцейські станції продовжують свою діяльність.

У Німеччині продовжують свою дiяльнiсть незаконні поліцейські ділянки, які працюють на користь Пекіна та стежать за китайськими емігрантами. Про це повідомляє видання Bloomberg 15 травня.

Офіційний Берлін із листопада минулого року веде переговори з урядом Пекіна про те, щоб припинити всі угоди, про що повідомила прессекретарка МЗС Андреа Зассе. За її словами, ще в лютому в Китаї заперечували всі звинувачення у тому, що в Німеччині продовжують працювати незаконні поліцейські ділянки, проте там визнали, що керували спеціальними станціями технічного обслуговування та пообіцяли їх закрити.

Представник МЗС Максиміліан Калл також зазначив, що, незважаючи на це, у Китаю залишилося мінімум дві мобільні поліцейські станції на території Німеччини і їхня діяльність контролюється місцевою владою.

"Органи безпеки уважно стежать за цією діяльністю, а також за іншою діяльністю іноземних держав у Німеччині. І це особливо стосується цих закордонних поліцейських дільниць. Зазвичай це не стаціонарні офіси, а мобільні", — йдеться у повідомленні.

Андреа Зассе також далі заявила, що Німеччина веде співпрацю зі США та деякими європейськими країнами з цього питання, а також про те, як саме слід розглядати діяльність китайських органів на території іншої країни.

У посольстві Китаю в Німеччині також відреагували на цей скандал, зробивши таку заяву:

"Китайський уряд завжди дотримувався міжнародного права і поважав суверенітет і юрисдикцію всіх країн. Посольство Китаю в Німеччині неодноразово повторювало ці факти і нашу позицію відповідним німецьким органам. Нам залишається очікувати, що німецька сторона віднесеться до цього об'єктивно і не залишить місця".

Нагадаємо, 12 травня повідомлялося, що нагороджений Путіним китайський посол відвідає Україну для "просування мирних переговорів". Крім того, він планує відвідати Росію, Польщу, Францію та Німеччину.