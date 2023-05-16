"Через конфлікти": Китай закликав посольства не вішати плакати на підтримку України, — ЗМІ

За словами журналістів, у МЗС КНР заявили, що посольства не повинні використовувати зовнішні стіни будівель для "пропаганди", а зобов'язані дотримуватись китайських законів.

Китай звернувся до іноземних посольств та міжнародних організацій, що базуються у Пекіні, з проханням не вивішувати плакати на підтримку України. Про це пише японське видання Kyodo news із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що влада КНР назвала це "політичною пропагандою". Так, багато посольств у Пекіні встановили вивіски із зображенням українського прапора та написами китайською та англійською мовами, серед яких: "#StandWithUkraine" та інші. У такий спосіб вони хочуть продемонструвати солідарність з Україною, яка бореться із вторгненням Росії.

За словами журналістів, Міністерство закордонних справ КНР 10 травня надіслало посольствам заклик, щоб ті не використовували зовнішні стіни своїх будівель "для пропаганди", оскільки це може спричинити конфлікт між державами. Такий крок викликав негативну реакцію серед дипломатів Європи та інших регіонів. Так до заклику ніхто не прислухався.

Посольство Канади у Пекіні Фото: Kyodo News

У повідомленні також йдеться, що посольства та міжнародні організації "зобов'язані дотримуватися китайських законів і постанов", хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

За словами журналістів, також може йтися про райдужні прапори на підтримку ЛГБТ, які також розміщують деякі посольства та міжнародні організації.

Нагадаємо, що 12 травня повідомлялося, що нагороджений Путіним китайський посол відвідає Україну для "просування мирних переговорів". У МЗС КНР наголосили, що представник країни у євразійських справах також планує заїхати до Росії, Польщі, Франції та Німеччини.

Крім того, ЗМІ заявили, що у Німеччині працює таємна поліція Китаю. За словами прессекретаря німецького МЗС Андреа Зассе, з минулого року ведуться переговори з Пекіном щодо закриття формувань, проте дві поліцейські станції продовжують свою діяльність.