Угорщина підтвердила блокування траншу в 500 млн євро для України: у чому причина

Офіційний представник угорського уряду вважає, що кошти Європейського фонду миру потрібно спрямувати не на озброєння для ЗСУ, а на просування інтересів Євросоюзу в інших сферах.

В Угорщині не схвалили надання траншу військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF). Про це 16 травня повідомило видання Reuters із посиланням на офіційного представника угорського уряду.

"Угорщина не згодна з тим, що Євросоюз поряд з іншими наявними інструментами використовує Європейський фонд світу виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатні кошти на просування інтересів ЄС в інших сферах", — повідомило джерело журналістам.

У публікації йдеться про те, що кошти Європейського союзу можуть бути направлені Балканам, або ж до Північної Африки.

"Для угорського уряду дуже важливо, щоб ці питання були прояснені, і саме тому він не схвалив виділення наступного траншу з EPF", — заявили в урядовій пресслужбі.

Журналісти також згадали про те, що EPF було засновано у 2021 році з метою підвищити здатність Євросоюзу запобігати конфліктам, підтримувати мир та міжнародну безпеку. Так, у рамках EPF Україна отримала 3,6 млрд євро на військову підтримку.

Нагадаємо, що 15 травня італійське видання ANSA повідомило, посилаючись на свої джерела, що Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу у розмірі 500 млн євро, який Євросоюз хотів відправити на озброєння для України.

Ще ми писали, що 16 травня угорський військовий експерт Андраш Рац повідомив про переміщення певних військових сил Угорщини до західного кордону з Україною перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше, 5 травня, ми також повідомляли, що експрезидент США Дональд Трамп виступив на Конференції консервативної політичної дії, яка відбулася у Будапешті, де похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.