В Іспанії біля дитячого майданчика пролунав вибух: є жертви, — ЗМІ

На місці інциденту правоохоронці виявили вогнепальну зброю, а слідство припускає, що зловмисник спершу застрелив жінку, а згодом скоїв самогубство.

В Іспанії у міському парку пролунав гучний вибух, внаслідок якого є жертви. Стався інцидент неподалік дитячого майданчика. Про це повідомляє видання COPE у вівторок, 16 травня.

За інформацією джерела, сталася трагедія на іспанському острові Гіпускоа у міському парку в Оріо. Неподалік дитячого майданчика, де постійно вільний час проводять діти, місцеві жителі почули гучний вибух. В результаті на місці виявили тіла чоловіка та жінки.

Туди оперативно прибули правоохоронці і за попередньою версією причиною вибуху міг стати пакет, який носив із собою один із загиблих громадян.

Водночас, агентство EFE, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, стверджує, що справа може заграти новими фарбами. У ході розслідування з'явилася версія, що чоловік міг застрелити жінку, а потім сам скоїв самогубство. На місці вибуху також було знайдено вогнепальну зброю, яка є за попередніми даними знаряддям вбивства.

У середу, 17 травня радник з безпеки Хосу Еркорека підтвердив на брифінгу, що ймовірний вбивця 50-річної жінки вистрілив у неї зі зброї, після чого вистрілив у себе. Також відомо, що він мав ліцензію на зброю, якою і скористався.

Нагадаємо, 10 травня на заводі у Швеції з виробництва малокаліберних боєприпасів пролунав сильний вибух. В результаті є постраждалий, якого із серйозними травмами екстрено госпіталізували.