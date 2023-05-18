Побоювався Путіна: британець збудував підземний бункер у гаражі за £20 000 (фото)

У приміщенні укріплені стіни, а двері від підводного човна. Тут також є костюми, розроблені для захисту від прямого контакту з радіоактивними, біологічними або хімічними речовинами.

41-річний житель Великобританії Девід Мессі розповів, що вирішив діяти, тому що побоювався президента РФ Володимира Путіна. Він збудував приміщення, яке можна було б використовувати для захисту його сім'ї в тому випадку, якби війна поширилася і на британські острови. Про це повідомляє Metro.

У приміщенні укріплені стіни, а двері від підводного човна. На запитання про голову Кремля він відповів, що "з недовірою до нього ставиться".

Чоловік витратив 20 тисяч фунтів стерлінгів (23 тисячі євро) на свою "печеру" у Престоні, на це його надихнув бункер воєнного часу Вінстона Черчилля.

Бункер у Великій Британії

У приміщенні є достатньо запасів продовольства на місяць для сім'ї із чотирьох осіб.

Британець також придбав костюми, розроблені для захисту від прямого контакту із радіоактивними, біологічними чи хімічними речовинами.

За словами Девіда Мессі, однією з причин, з якої він вирішив звести це приміщення, був Путін.

"Я не дуже довіряю цьому [образливе слово], тому у мене в гаражі є кілька броньованих ящиків з костюмами NBC, їжею, водою та іншим необхідним", — пояснив він.

Спочатку він хотів зробити бункер у стилі "Зоряних війн", але зрештою все ж таки віддав перевагу тематиці Другої світової.

Побудувати такий бункер порадила дружина. Мессі пояснив, що в його будинку живуть три дівчини, і раніше у нього не було "чоловічого" місця.

Діти Девіда Мессі

"Хотілося таке місце, в якому я міг би повернутися назад у минуле, коли все було дещо по-іншому. Не міг придумати нічого кращого 30-х, 40-х років, коли ми були найкращими британцями", — пояснив він.

Британець побудував бункер не лише для захисту, а й як місце, де він може розслабитися з келихом віскі

Нагадаємо, що в ГУР пояснили перебування лідера РФ у бункері. Спікер ГУР Андрій Юсов заявив, що "колективному" президенту РФ укриття не допоможе. За його словами, масштабні процеси всередині країни-агресора наздоженуть лідера і під землею.

Також повідомлялося, що бункер часів Другої світової війни перетворили на розкішний підземний будинок. Бетонна конструкція без вікон з'явилася на схилі пагорба у Рінгстед-Бей.