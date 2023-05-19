Острів із "Піратів Карибського моря" та фільма про Бонда продають за рекордну суму (фото)

Острів Little Pipe Cay, який розташований на Багамах, має розкішні апартаменти, кілька гостьових будиночків, вертолітний майданчик, водні мотоцикли та каяки, а також просторі приміщення з каміном та вишуканими меблями.

Екзотичний рідкісний острів Little Pipe Cay, який можна побачити у франшизі "Пірати Карибського моря" та фільмі про Джеймса Бонда "Казино Рояль", мають намір реалізувати за 100 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Він розташований у найкрасивішому районі Ексума на Багамах. Його площа становить 40 акрів. На території є пишні джунглі, білосніжний пісок, сапфірова вода і рідкісні тварини. Місцеві називають локацію "Бомбейсько-сапфіровою блакиттю". Будинок, який розташований на узбережжі може комфортно розмістити до 22 гостей. Його територія чудово підійде для закритого сімейного відпочинку або ж його можна використовувати й для вигідних інвестицій.

Приватний острів може похвалитися п'ятьма гостьовими будинками в плантаційному стилі — Manor House, Harbour Master, Beach Cottage, Buttonwood і Sea Grape Estates. У них є 11 спалень і 12 ванних кімнат, приватний тренажерний зал і спа. У локації також створений вертолітний майданчик, глибоководний док, який може вмістити супер-яхти. Водні мотоцикли та каяки також включені в покупку.

З ґанку будинку відкривається безперешкодний вид на кришталево чисті води з естетикою морського острова. В елегантній зоні відпочинку є повноцінний бар із достатньою кількістю місць для сидіння та каміном.

Повністю обладнана головна кухня з великою кількістю шаф і зоною для зберігання. У будинку є простора спальня, де розташований старовинний письмовий стіл.

Елітна нерухомість вийшла на ринок, за даними журналу Jet Set, на продаж у 2018 році. Тоді її вартість становила 85 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що бункер часів Другої світової війни перетворили на розкішний підземний будинок. Вартість проживання за ніч становить 350 фунтів стерлінгів. Дорсетський бункер уже заброньований на літо. Новий літній будинок став справжнім хітом серед відпочивальників.