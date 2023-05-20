Канада охоплена лісовими пожежами: оголошено надзвичайну ситуацію та масову евакуацію

Західна Канада, а саме регіони Альберти і Британської Колумбії, наразі потерпає від руйнівних лісових пожеж. Вони призвели до масових евакуацій, і значна кількість людей в Альберті були змушені покинути свої будинки через загрозу що зростає.

Західна Канада, а саме регіони Альберти і Британської Колумбії, наразі потерпає від руйнівних лісових пожеж. Пожежі призвели до масових евакуацій, і значна кількість людей в Альберті були змушені покинути свої будинки через загрозу що зростає. Ця ситуація призвела до підвищеного рівня страху і паніки серед місцевого населення, пише The New York Times.

Мешканка Фокс Крик, Альберта, Ніколь Кларк, 37-річна перукарка, і двоє її маленьких дітей швидко евакуювалися при наближенні пожеж, залишивши особисті речі. Безперервні пожежі сильно порушили спокій зазвичай мирних громад Західної Канади — центру нафтогазового сектора країни.

Дослідники клімату виокремлюють спеку і посуху, пов'язані з глобальним потеплінням, як ключові чинники збільшення інтенсивності лісових пожеж. Ця катастрофа об'єднала канадців по всій країні: пожежники, армійські резервісти і добровольці об'єдналися для боротьби з пожежами. Останнім часом кількість евакуйованих в Альберті зменшилася, оскільки деякі пожежі вдалося взяти під контроль. Однак багато хто, як Кларк, які відчувають фінансові труднощі і живуть нині в мотелях, турбуються про майбутнє.

Дим від вогню став становити небезпеку, внаслідок чого школярі залишаються вдома, щоб уникнути потенційного ризику для здоров'я. Моторошний вигляд пустельних, оповитих димом міст навіює атмосферу антиутопії. Ба більше, деякі жителі не змогли забрати своїх домашніх тварин в умовах хаосу евакуації.

В Альберті, відомій своєю потужною нафтогазовою промисловістю, оголошено надзвичайний стан у зв'язку із серйозністю лісових пожеж. Британська Колумбія теж пережила свою частку руйнівних пожеж, особливо катастрофічний випадок стався 2021 року і завдав значної шкоди невеликому селищу Літтон.

Ця надзвичайна ситуація, що триває, значно підняла рівень тривоги. На щастя, не було зареєстровано жодного смертельного випадку, хоча такі події, як важка травма пожежника Френкі Пайу, підкреслюють небезпеку, пов'язану з боротьбою з цими лісовими пожежами.

Багато пожеж зосереджені на півночі Альберти, зачепивши численні громади корінних народів, які значною мірою залежать від землі та її ресурсів. Підтримка і ресурси для постраждалих громад є вкрай важливими, хоча є побоювання з приводу адекватності наданої допомоги.

Попри ці труднощі, загальнонаціональна підтримка зіграла важливу роль: з вогнем борються значні сили пожежників, включно з тисячею людей з інших провінцій і пожежниками з дикої місцевості в США. Навіть найбільше місто Альберти, Калгарі, відчуло на собі наслідки, його жителі страждають від поганої якості повітря через дим.

Лісові пожежі спричинили збої в енергетичному секторі Альберти, нагадавши катастрофічну лісову пожежу у Форт-МакМюрреї у 2016 році, яка суттєво вплинула на нафтові піски регіону. Деякі великі компанії, включно з Chevron і Paramount Resources, тимчасово припинили видобуток через пожежі, що підкреслює вразливість нафтогазового сектора перед наслідками зміни клімату.

Поки ця криза продовжує розвиватися, дехто вважає, що вона може підвищити обізнаність канадців про наслідки зміни клімату. Однак безпосередні наслідки пожеж, включно з емоційним потрясінням, якого зазнали такі люди, як Крістін Петті з Едсона, Альберта, залишаються актуальною проблемою.

Раніше Фокус писав, що і в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків, з 18 по 21 травня українці можуть постраждати не лише через пожежі, а й через те, що багато річок продовжать виходити з берегів.