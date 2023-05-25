"Знаємо всіх, нехай приходять": Лукашенко заявив про готовність до перевороту в Білорусі (відео)

За словами диктатора, Польща готує черговий заколот у його країні. Генерал Вальдемар Скшипчак закликав підтримати війська, які проведуть операцію проти Олександра Лукашенка.

Білоруські спецслужби поіменно знають усіх організаторів можливих повстань у країні. Про це сказав 25 травня самопризначений лідер Білорусі Олександр Лукашенко перед засіданням Вищої Євразійської економічної ради у Кремлі.

Польща, за словами Лукашенка, не чує його заяв. Він кілька місяців тому говорив про підготовку до повстання чи революцію у Білорусі.

"Те, що вони готуються у нас до чергового заколоту — це ми знаємо давно. Ми відстежуємо цих хлопців. Цей хворий генерал (Лукашенко має на увазі Вальдемара Скшипчака)... Там створюються хоругви, полки — вони так їх називають. Знаємо всіх поіменно, де вони знаходяться. Ми готові, нехай приходять", — зазначив він.

Колишній заступник міністра національної оборони Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак 23 травня заявив про швидкий збройний переворот у Білорусі. Польський генерал закликав підтримати війська, які проведуть операцію проти Лукашенка.

А 25 травня стало відомо про зустріч глав Міноборони РФ Сергія Шойгу та Білорусі Віктора Хреніна. Міністри підписали договір про розміщення у Білорусі російської нестратегічної ядерної зброї у спецсховищі.

У Кремлі обіцяли реагувати, якщо у Білорусі спалахне збройне повстання з метою усунення від влади самопроголошеного глави держави Олександра Лукашенка.