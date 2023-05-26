Походить з роду воїнів: Байден назвав наступного главу Генштабу США (відео)

За словами американського президента, генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший є безстрашним лідером і непохитним патріотом. Однак його кандидатуру ще має схвалити Конгрес США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про заміну голови Генерального штабу Марка Міллі. Так, його місце має посісти генерал Чарльз Браун. Про це американський лідер оголосив під час виступу у Білому домі.

Під час своєї промови президент США подякував Міллі та його сім'ї за службу Сполученим Штатам протягом довгих років. Байден заявив, що за допомогою Марка Міллі Вашингтон зміг зміцнити альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створити нові партнерства.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладніші обставини у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час", — сказав американський президент.

Байден заявив, що розраховує на подальшу співпрацю з Марком Міллі після того, як той залишить посаду голови Генштабу США. Новим же головою має стати голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший.

"Генерал Браун — воїн, що походить з гордого роду воїнів. Його батько, полковник армії США, Сі Кью Браун, служив у В'єтнамі. Його дід, старший сержант армії США. Роберт Браун-молодший, очолював окремий підрозділ у Другій світовій війні", — сказав Байден.

Він також назвав Брауна безстрашним лідером та непохитним патріотом Сполучених Штатів.

Зазначимо, що кандидатуру Чарльза Брауна ще має схвалити американський Конгрес.

Хто такий Чарльз Квінтон Браун-молодший

Американський військовий, 22-й начальник штабу Військово-повітряних сил США. Перший чорношкірий, призначений начальником штабу, і також перший чорношкірий, який очолив якийсь підрозділ збройних сил США. Раніше виконував обов'язки командувача Тихоокеанських військово-повітряних сил, а також повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів.

Чарльз Квінтон Браун-молодший Фото: Wikipedia

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні. Журналісти наголосили на двох чинниках, які відіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них є позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зазначив, що Росія, як правило, йде на ескалацію лише на словах.