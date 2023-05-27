У Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій (фото)

За даними поліції, тварини відірвали та проковтнули обидві руки та ногу чоловіка, все його тіло було зі слідами від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

У камбоджійському місті Сіємреап стався трагічний випадок: 40 рептилій накинулися на 72-річного власника крокодилячої ферми, який упав у огорожу, де вони утримувалися. Про це повідомляє The Mirror.

Вважається, що Лун Нам намагався вигнати крокодила з клітки, де були відкладені яйця, а тварина схопила за ціпок, яким він її проганяв. Чоловік не втримався і впав униз.

Напад крокодила

За словами шефа місцевої поліції Мея Саврая, 40 рептилій розірвали чоловіка на частини, на місці події залишилася калюжа крові.

Загиблий від нападу крокодилів Загиблий від нападу крокодилів

"Коли він виганяв крокодила з клітки з яйцями, крокодил схопив за ціпок, через що він і впав у загородження, — пояснив поліцейський. — Потім на нього накинулися й інші крокодили".

Крокодил тримає чоловік тапок в пащі Крокодилля ферма

За даними поліції, тварини відірвали та проковтнули обидві руки та ногу чоловіка, все тіло було в слідах від укусів. Надалі те, що залишилося від загиблого, перевезли до населеного пункту По Бантей Чей.

Керівник місцевої спільноти Мей Самет розповів журналістам, що протягом багатьох років чоловіка закликали припинити розведення цих рептилій, але він продовжував і навіть обіймав посаду президента асоціації місцевих фермерів.

Повідомляється, що тепер родичі загиблого можливо вирішать продати тварин.

Сіемреап — друге найбільше місто Камбоджі. Він приваблює туристів, оскільки розташований поряд із храмовим комплексом Ангкор-Ват. Крокодилів тут вирощують заради яєць, шкіри та для подальшого продажу.

Нагадаємо, що в заповідній зоні Австралії крокодили з'їли людину, згодом останки зниклого рибалки знайшли в череві однієї з убитих тварин.

Нагадаємо, що в Індонезії 7-метровий пітон живцем проковтнув 54-річну жінку. Змія вкусила збиральницю каучуку, після чого обвілася навколо неї і задушила, потім вона повільно ковтала жертву. За оцінками, на це пішло щонайменше дві години.