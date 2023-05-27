Читала українську книжку: у Росії поліція аеропорту затримала пасажирку (фото)

Пасажирам, які були в літаку разом з Еллою, не сподобалося те, що дівчина часто просила пити, користувалася вбиральню та читала українську книгу. Росіяни поскаржилися на пасажирку начальнику аеропорту, а він, своєю чергою, викликав наряд поліції.

Пасажирку літака "Москва-Владикавказ" 34-річну Еллу І. затримали за читання книги українською мовою. Про це повідомило росмедія "Обережно, Москва" у суботу, 27 травня.

Жінка скористалася рейсом авіакомпанії "Перемога".

Медіа повідомляє про те, що в інших пасажирів літака поведінка дівчини викликала підозру. Росіяни скаржилися на те, що Елла часто просить воду у бортпровідників, користується вбиральнею, а ще читає книгу українською мовою.

Про дівчину пасажири рейсу доповіли начальнику аеропорту, а той викликав поліцію. Еллу затримали, як тільки вона зійшла з літака.

Її доправили до відділу аби з'ясувати ситуацію. Там у дівчини нібито виявили українські значки та наліпки на куртці, рюкзаку та телефоні. Їй загрожує або штраф, або арешт, якщо досудове розслідування та прокурор у суді визнають її винною у "дискредитації ЗС РФ". Також дівчину можуть позбавити волі на строк до семи років.

34-річну Еллу І. затримали за читання книги українською мовою Фото: Осторожно, новости

Зауважимо, що іноземні ЗМІ останнім часом пишуть про те, що Росію накрила хвиля доносів. Вчителі доносять на дітей, діти на вчителів, директори шкіл на тих та інших. Як пишуть журналісти, люди бояться висловлювати свою думку у громадських місцях через страх.

Нагадаємо, 17 травня росЗМІ писали, що в РФ почали масово писати наклепи один на одного. Здебільшого скарги стосуються дискредитації ЗС РФ.