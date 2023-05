"Я харчуюсь вогнем": американка ризикує життям щоразу, коли йде на роботу (фото, відео)

Грейс Гуд виступала на загальнонаціональних телеканалах, грала у перервах шоу NBA, гастролювала з Cirque Dreams та брала участь у програмі Ripley's Believe It or Not.

У США 30-річна Грейс Гуд працює в цирку, поєднуючи танці з вогнем та акробатику для свого екстремального номера. Дівчина щодня ризикує життям і називає себе справжньою "піроманьячкою", адже вона заробляє тим, що їсть та дихає вогнем. Про це пише Daily Star.

Американка виступала на кількох телеканалах у США, виступала у перервах шоу NBA, зокрема для команди Los Angeles Lakers. Вона гастролювала з Cirque Dreams, а її "вибрики, що кидають виклик смерті", були показані у програмі Ripley's Believe It or Not.

Видання зазначає, що вибір роботи тим більше дивовижний, враховуючи, що в юності майбутня зірка соцмереж була сором'язливою дитиною. Їй було 18 років, коли вона вперше взяла до рук обруч, але вже через кілька років вона виступала на вулицях свого рідного міста Нешвілл, штат Теннессі.

У Грейс регулярно буває три-чотири замовлення на місяць Фото: Nicole Saiza/Supplied

Незабаром жінка ввела вогонь у свої виступи й тепер її відео часто стають вірусними. Зараз у TikTok у неї понад 3 мільйони підписників.

"Я роблю цей трюк, який називається burn off. Я б сказала, що це один з найнебезпечніших трюків, тому що паливо фактично витікає з палиці дракона, а швидкість, з якою я це роблю, фактично спалахує і поглинає мене. Це буквально виглядає так, ніби я перебуваю в центрі вогню, але насправді я перебуваю між ними. Є й дихати вогнем також дуже небезпечно", — розповіла Грейс.

Поява у 2021 році в американській програмі про таланти "The Go Big Show" допомогла Грейс "запалити світ", і вона отримала захоплені відгуки. Тепер 30-річна артистка має великий попит, замовляючи виступи в таких клубах, як NBA, Nascar, бейсбол, автошоу та PDR Rodeo.

Грейс каже, що в неї регулярно буває три-чотири замовлення на місяць, і це допомагає їй оплачувати її рахунки.

"Минулого року у мене був аншлаг, я давала по 15 шоу на тиждень, це було безумство. Світ спорту був моєю найбільшою індустрією. Це божевілля — виступати перед 20 000 глядачів, це так здорово, що НБА та баскетбол загалом відкривають платформу для артистів, щоб вони могли робити це у перерві. Це так неймовірно. Я буквально починала з того, що отримувала від людей по 20 доларів і дійшла до спорту", — розповіла американка.

