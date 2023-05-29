"Кремль не може дістатися до нас на танках": у Молдові почнуть боротися з пропагандою РФ

Москва, як зазначила президент Мая Санду, вкладає величезні гроші у те, щоб транслювати брехню по телебаченню та інтернету. Це найнебезпечніша зброя для народу Молдови.

У Молдові планують відкрити центр протидії дезінформації та російської пропаганди. Про це заявила президентка Мая Санду, повідомляє NewsMaker 29 травня.

За її словами, цей центр займатиметься координуванням та впровадженням політики держави в галузі інформаційної безпеки. Крім того, у Кишиневі візьмуться за забезпечення стратегічної комунікації, щоб у майбутньому забезпечити боротьбу з дезінформацією.

"Щодня Кремль і злочинні угруповання проводять гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб посіяти ненависть у Молдові, послабити нашу довіру один до одного і до нашої держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас на танках, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соціальних мережах, вкладаючи величезні суми грошей, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється по телебаченню та в інтернеті, стала найнебезпечнішою зброєю", — йдеться в повідомленні.

Мая Санду також зазначила, що виступить з цією ініціативою перед парламентом. Основні завдання відомства виглядатимуть так:

передача достовірної інформації для широкого загалу;

забезпечення безперервного діалогу з людьми;

співробітництво з усіма органами країни для просування національних інтересів;

збільшення стійкості перед дезінформації.

"По-друге, цей центр виявлятиме, оцінюватиме і боротиметься з дезінформацією, щоб усувати ризики гібридних та інформаційних загроз безпеці нашої країни", — йдеться у повідомленні.

30 травня текст законопроєкту з'явиться на сайті адміністрації президента, а до кінця наступного місяця проєкт буде передано до парламенту для підтвердження.

"Ми не повинні дозволити їм розділити нас та послабити нашу країну. Це залежить від нас, від усього суспільства", — підсумувала Мая Санду.

Нагадаємо, 23 травня Мая Санду підтвердила, що Молдова готова заарештувати Володимира Путіна. Було наголошено, що її країна підписала угоду про кримінальний суд, тож Молдова буде готова до арешту лідера Кремля.