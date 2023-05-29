Польща запровадила нові санкції проти Білорусі: хто потрапив під обмеження

За словами колишнього посла Білорусі в Польщі, це рішення важливе тому, що Польща подає приклад іншим країнам і ЄС, який уже рік не може визначитися з пакетом санкцій проти Білорусі.

Польща ввела санкції проти білоруських депутатів, бізнесменів, чиновників і спортсменів, які так чи інакше були пов'язані з РФ. Відповідний документ з'явився на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі в понеділок, 29 травня.

Загалом під обмеження потрапили 365 фізичних осіб, які пов'язані з оточенням лідера РБ Олександра Лукашенка. Санкції також торкнуться 20 організацій і 16 підприємців, пов'язаних переважно з російським капіталом.

Нові санкції проти Білорусі: хто потрапив під обмеження

Уряд Польщі наклав санкції на 365 громадян Білорусі, а також заморозив активи 20 фірм та 16 осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ, повідомили у МВС республіки.

Серед них 16 фізичних осіб — 15 громадян Російської Федерації та 1 білорус.

До списку входять 159 білоруських парламентаріїв, які раніше у ньому не фігурували. Інші вже були внесені до списку. Таким чином, тепер усі парламентарі Білорусі перебувають під польськими санкціями.

Також під санкції потрапили 76 суддів, 7 прокурорів, 32 чиновники, які репрезентують регіональну адміністрацію, 28 співробітників силових структур. 23 фігуранти списку — представники білоруських ЗМІ, 24 — спортсмени, 8 — діячі культури та науки.

Чому санкції Польщі проти Білорусі важливі

Колишній посол Білорусі в Польщі Павло Латушко вважає, що санкції — дуже сильний сигнал режиму диктатора, що він відповість за злочини, скоєні проти білоруських громадян і представників польської меншини, які мешкають у Білорусі.

На думку дипломата, вкрай важливо, що до цього списку потрапили представники так званого парламенту — депутати, які сьогодні ухвалюють усі репресивні закони.

Він зазначив, що санкції також будуть застосовані до прокурорів, так званих суддів, які є інструментами у здійсненні репресій у Білорусі.

Санкції Польщі проти РБ: що цьому передувало

Як написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері глава МВС Польщі Маріуш Камінський, введення нових санкцій пов'язане зі збереженням чинності вироку громадянину Білорусі польського походження, журналісту телеканалу Polonia Андрію Почобуту. Його засудили до восьми років ув'язнення за звинуваченням у закликах до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану. Обмеження триватимуть 50 років і включають повну заборону на торгівельні операції з Тегераном, припинення транзиту ресурсів, заборону на польоти та транспортування територією України.

А 27 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 51 громадянина РФ. Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження, — АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр" та інші.