Спека вже близько: автомобіль спалахнув через літній аксесуар, забутий на панелі (фото)

З наближенням літа рятувальники закликають водіїв виявляти обережність та не забувати речі, які легко можуть спалахнути в машині.

У Великій Британії звичайні сонцезахисні окуляри, залишені на панелі, стали причиною займання автомобіля. Про це пише BBC News.

Інцидент стався у Натхолі у суботу, 27 травня. Рятувальники закликали водіїв бути обережними щодо аксесуарів та інших предметів, що залишаються у "розпечених" на сонці автомобілях. Це особливо важливо напередодні настання спекотного літа.

"Сонце було сильним. У такі моменти будьте обережні, це може спровокувати пожежу. Нещодавно ми гасили спалах через сонячні окуляри, залишені на панелі приладів. Переконайтеся, що ви тримаєте об'єкти, що відображають подалі від прямих сонячних променів", — написали співробітники по пожежі. рятувальної служби Ноттінгемшир у Facebook.

рятувальники закликають автомобілістів виявляти обережність і не забувати речі, які легко можуть спалахнути в машині Фото: Соцмережi

Раніше Фокус писав, що потяг протягнув автомобіль із сім'єю всередині цілих 730 метрів. У США дві маленькі дочки пастора Чада Фраяра зі штату Арканзас загинули після того, як потяг врізався в пікап батька, протягнувши його на сотні метрів.

Також повідомлялося, що австралієць на прокатному Lamborghini влаштував масштабну ДТП і втік. Велика аварія сталася у австралійському Сіднеї. Lamborghini Huracan на великій швидкості вилетів на майданчик з продажу б/в авто та протаранив три машини. Водій суперкара, вибравшись з авто, повідомив свідкам аварії, що розбите авто було взято напрокат і що він хоче все залагодити з компанією-власником машини. Однак коли він почув, що викликано поліцію, то поспішив втекти з місця ДТП.