Збудували 3200 років тому: у парку Ірландії за деревами ховалася давня фортеця (фото)

За межами споруди розташовувалися характерні для Ірландії сезонні озера. Коли вони заповнювалися водою, фортеця ставала майже неприступною.

Стародавню фортецю, вік якої оцінюється у кілька тисяч років, виявили у популярному парку Ірландії. Археолог Майкл Гібсон знайшов артефакт Бронзового віку на території графства Голуей. Нещодавно було встановлено вік цієї споруди та її походження. Про це повідомляє The Mirror.

За межами фортеці знаходяться характерні для Ірландії сезонні озера. Коли вони заповнювалися водою, фортеця ставала практично неприступною ворогам, які планували її штурмувати.

Фортеця в Ірландії

Вважається, що споруду звели близько 3200 років тому на території сучасного парку Кул. Донедавна вік конструкції та історія його походження не були відомі.

За допомогою обладнання LiDAR археологи отримали докази того, що фортеця, швидше за все, з'явилася між 800 та 1200 роками до нашої ери, тобто 2800-3200 років тому.

Відомо, що всередині фортеці було багато цехів, у яких займалися металообробкою та робили високоякісні артефакти.

Фортеця в Ірландії

За часів давнини люди доклали величезних зусиль, щоб звести цю споруду.

Фортеця Ірландії

"Ми поки що вивчаємо каміння земляного валу цієї спільноти, великий обсяг інформації поки що залишається невивченим", — пояснив Шон О`Костильба, гендиректор цього проекту.

Масштаби споруди свідчать про те, що над нею працювали сотні людей.

Нагадаємо, що археологи знайшли бездонну скарбницю артефактів у Саккарі. 29 травня завершився черговий, уже шостий за ліком, сезон розкопок у Єгипті. Серед виявлених знахідок є гробниці, інструменти для муміфікації та інші артефакти.

Також повідомлялося, що в Афінах виявили найдавніший будинок залізного віку, якому понад 3 тисячі років.