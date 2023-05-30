Вперше за 10 років: супутник зняв виверження австралійського вулкана поблизу Антарктиди

Вчені припускають, що це найстаріший вулкан, Моусон-Пік, вік якого оцінюється від 750 тисяч до 500 тисяч років.

Супутник Copernicus Sentinel-2, що належить Європейському космічному агентству (ESA), зафіксував нове виверження стратовулкану Моусон-Пік, розташованого на острові Герд в Австралії. Це перший випадок за останні десять років. Про це розповідає The Guardian.

Виверження австралійського вулкана поблизу Антарктиди

Острів Герд є безлюдним і розташований приблизно за 4 100 кілометрів на південний захід від австралійського міста Перт і за 1 500 кілометрів на північ від Антарктиди.

Потік лави, що спостерігається на острові, є частиною виверження, яке відбулося вперше понад десять років тому. Вулканологи вказують, що джерелом виверження є верхня мантія Землі, що знаходиться на глибині приблизно 45 км під поверхнею.

Згідно зі звітами, зібраними Глобальною програмою з дослідження вулканів Смітсонівського інституту в США, поточний потік лави є частиною "епізоду виверження", який розпочався у вересні 2012 року і продовжується досі.

Вчені припускають, що це найстаріший вулкан, Моусон-Пік, вік якого оцінюється від 750 тисяч до 500 тисяч років.

"Цей вулкан викидається з початку 20 століття. Те, що відбувається, є цілком нормальним явищем", — заявила Доктор Тереза Убіде, дослідниця вулканів і ад'юнкт-професор Університету Квінсленду.

Вчена зауважила, що острів Герд відомий як внутрішньоплитний вулкан, оскільки знаходиться усередині тектонічної плити, а не на її краю.

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