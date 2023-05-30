Розкрив щелепи та витяг голову з пащі: австралієць вижив під час нападу крокодила (фото)

В інтерв'ю місцевим журналістам постраждалий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але згодом зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.

Житель австралійського Квінсленду уникнув вірної загибелі, після того, як його голова опинилася в пащі лютої рептилії. Але йому все ж таки вдалося розтиснути зімкнуті щелепи. Про це повідомляє The Mirror.

51-річний Маркус МакГоуен разом із групою інших пірнав з маскою та трубкою неподалік престижного курорту на острові Хаггерстоун в австралійському штаті Квінсленд.

Але снокерлінг закінчився на лікарняному ліжку, з рваними ранами на руках його показали лікарям на острові, а потім перевезли до великого міста. Врятуватися допомогла кмітливість.

В інтерв'ю місцевим журналістам він розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з крокодилом.

"Я зміг розкрити його пащу рівно настільки, щоб витягнути голову", — пояснив він.

Узбережжя острова Хаггерстоун в австралійському штаті Квінсленд

За його словами, найімовірніше, це був підліток. Як би там не було, крокодил напав на людину повторно. Чоловікові вдалося його відштовхнути, але все ж таки без травм не обійшлося: рептилія пошкодила руку.

Надалі його доставили до найближчої лікарні на острові, а потім — до міста Кернс для подальшого лікування.

Вважається, що крокодили рідко нападають на людей біля узбережжя Австралії, проте за останній рік інцидентів побільшало.

Чиновники з охорони навколишнього середовища Квінсленда пообіцяли прибрати "проблемних крокодилів" заради громадської безпеки.

Заплановано розслідування. Проте є малоймовірним, що вдасться знайти монстра, що мешкає в солоній воді, т.я. співробітникам служби контролю за тваринами доводиться щодня проїжджати "десятки кілометрів".

Острів Хаггерстоун в австралійському штаті Квінсленд

На початку року в місті Кернс працівникам відомства довелося приспати крокодила, який з'їв собаку та напав на її власника.

Нагадаємо, що на початку цього місяця повідомлялося, що в заповідній зоні штату Квінсленд крокодил з'їв досвідченого рибалки, який, швидше за все, ризикнув зайти у воду, де живуть небезпечні рептилії. Згодом останки чоловіка виявили усередині застреленої 4-метрової рептилії.

Також повідомлялося, що у Камбоджі 40 крокодилів з'їли свого власника. 72-чоловік впав у загородження на крокодилячій фермі в місті Сіємреап, де він вирощував цих рептилій заради їхньої шкіри, яєць або подальшого продажу.