Нахабний водій заїхав прямо на пляж: невдало припаркований BMW віднесло в море (відео)

Ситуація привернула увагу багатьох британців, які почали жартувати з цього кумедного інциденту. Відео дуже швидко стало вірусним у мережі.

У Південно-Західній Англії невідомий водій вирішив припаркувати свій автомобіль марки BMW прямо на пляжі, після чого його забрало в море. Про це пише Evening Standart.

Інцидент стався вранці 28 травня у неділю. Пошуково-рятувальна група була повідомлена про наявність чорного автомобіля марки BMW у бухті Тревонанс.

Фахівці насамперед перевірили, що в автомобілі немає пасажирів та водія. Потім вони залишалися на місці пригоди доти, доки не вдалося витягнути автомобіль на сушу. Крім того, вони звернулися до водія, який прийняв таке дивне рішення, з повідомленням: "Сер, вам не можна було там паркуватися!"

Ця ситуація привернула увагу багатьох британців, які почали жартувати з цього кумедного інциденту. Один із них навіть висловив, наскільки далеко готова зайти людина, щоб уникнути оплати за паркування та миття автомобіля. Деяких людей також здивувала дурість водія і вони висловилися за покарання таких порушників та обов'язкового стягнення плати за послуги екстрених служб.

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