Конфлікт на півночі Косова: прем'єр Курті звинуватив "фашистські банди" із Сербії"

Прем'єр-міністр частково визнаної держави назвав етнічних сербів у Косові "фашистською міліцією" та розкритикував держсекретаря США Ентоні Блінкена за "умиротворення" президента Александара Вучича.

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті звинуватив радикальних сербів у зіткненнях, що виникли на півночі країни. Про це він заявив у середу, 31 травня, у коментарі для британської газети The Guardian.

Курті зазначив, що "фашистські банди", які, за його словами, перебувають під впливом Белграда, відповідають за зіткнення.

Крім того, Курті висловив своє невдоволення реакцією держсекретаря США Ентоні Блінкена, вважаючи його заяву "умиротворенням" президента Сербії Олександра Вучича.

"Я думаю, що це не тільки несправедливо, неправильно і прикро, але й водночас дуже наївно. Можливо, колись секретар Блінкен пояснить це докладніше, але це точно не допомогло", — заявив Курті британським журналістам

Прем'єр Косова також повідомив, що він розмовляв із Габріелем Ескобаром, спеціальним послом США на Балканах. Він сказав, що Ескобар попросив косовську владу перевести мерів в інші приміщення, або щоб вони працювали вдома, на що отримав відмову.

"У нас не може бути мерів Zoom, ми — демократична республіка. Демократична республіка не може здатися фашистському ополченню", — додав він.

Зазначимо, що зіткнення спричинені початком роботи нових албанських мерів, які перемогли на виборах, проведених за низької явки сербського населення. Однак Курті визнає, що існують питання про легітимність обраних чиновників.

"Це адміністративні, технічні мери, які необхідні для нормального функціонування муніципалітетів... Я визнаю, що політична легітимність цих мерів низька, проте легітимність інших дорівнює нулю", — повідомив прем'єр Косова.

Зіткнення у Косові

29 травня повідомлялося, що уряд Косова зіткнувся з протестами етнічних сербів проти призначення албанців на посади мерів у сербських районах. У відповідь на це 29 травня миротворці НАТО встановили межі безпеки навколо трьох міських рад.

Нагадаємо, 29 травня президент Сербії Александар Вучич заявив, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті "загрався у якогось Зеленського", у зв'язку з чим у країні може статися те, чого Сербія досі не бачила і "не могла мріяти".