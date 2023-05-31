Влада Швеції запропонувала "надати притулок" російському киту-шпигуну Хвалдіміру (відео)

"Маленький самотній кит" подолав кілька сотень кілометрів і дістався з Норвегії до шведських територіальних вод.

Можливий кит-шпигун, який, за деякими оцінками, втік з російського військового об'єкта, після кількох років плавання біля берегів Норвегії несподівано опинився біля Швеції. Тепер місцева влада роздумує, як з ним бути. Про це повідомляє Sky News.

Білуху, на якому була упряж з логотипом компанії з Петербурга і кріплення для екшн-камери, норвезькі морські біологи прозвали Хвалдіміром (хвал — кит нореж., і частина імені російського президента).

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт у розмові з журналістами пожартував, що білусі варто надати політичний притулок, оскільки "можливо це біженець, який протестує проти путінської війни".

Білуха, що втекла з РФ, та діти

За останні кілька тижнів кит подолав кілька сотень кілометрів і дістався Норвегії до шведських територіальних вод, повідомили в Норвезькому управлінні рибальства.

Російський кит-шпигун

"Він маленький самотній кит, який шукає інших білих китів", — пояснив Себастьян Странд, морський біолог із НКО OneWhale, яка була створена спеціально для захисту Хвалдіміра.

Себастьян Странд з НКО OneWhale — про Хвалдіміра

Висловлюється припущення, що, швидше за все, він хоче завести сім'ю, але вибрав неправильний напрямок, оскільки популяція білих китів знаходиться північніше.

Кит звик до людей настільки, що підпливає до причалів і, як собака, приносить кинуті в море рятувальні кола та інші предмети.

Нагадаємо, що морські дослідники були збентежені після того, як російський кит-шпигун Хвалдімір несподівано дістався Швеції. Протягом трьох років він знаходиться біля берегів Норвегії, але в останні місяці несподівано змінив курс.

Також повідомлялося, що у травні кити-вбивці близько години атакували яхту британської пари на шляху до Марокко.