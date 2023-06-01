Вибух у Бєлгороді: у місті впав БПЛА, є постраждалі (відео)

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що у районі Харківської гори впав безпілотник. Також спецслужби РФ зараз перевіряють інформацію про другий БПЛА, який за попередніми даними впав у районі вулиці Кутузова.

У четвер, 1 червня, у Бєлгороді (РФ) в районі Харківської гори о 16:33 пролунав потужний вибух. Про це пише медіа Baza.

За версією очевидців та місцевих телеграм-каналі, у місті впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника. Вулицю Щорса, що у районі Харківської гори, перекрили силовики.

Якийсь час не було жодної офіційної інформації про те, що трапилося в місті. Дещо пізніше, о 17:09 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму телеграм-каналі про те, що в місті стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину.

За словами чиновника, постраждали двоє людей. Одного чоловіка з підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги доправили до міської лікарні №2. Другий чоловік від госпіталізації відмовився.

На місці падіння БПЛА працюють надзвичайники та співробітники Слідчого комітету РФ. Крім того, зараз спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника в Бєлгороді. За попередніми даними, другий дрон впав у районі вулиці Кутузова.

РосЗМІ вже почали публікувати фото та відео з місця вибуху у Бєлгороді. На одному з них видно, що у багатоповерхових будинках ударною хвилею вибило шибки. І це при тому, що вони розміщені за 300 метрів від епіцентру вибуху.

О 17:06 з'явилася інформація про те, що попередньо під час падіння БПЛА у Бєлгороді дев'ятеро людей постраждали після вибуху в районі Харківської гори. Більшість з них отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, 1 червня місто Шебекіно Бєлгородської області Росії потрапило під обстріл. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, у місті Шебекіно є кілька влучень у цивільну структуру. Одна людина отримала поранення.

РосЗМІ також писали про те, що 29 травня Бєлгородська область зазнала масованого обстрілу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. В результаті на деяких об'єктах виникла пожежа. Також стало відомо про чотирьох постраждалих.