Майже 6000: бездомних сімей з України у Великій Британії за півроку побільшало вдвічі

З кінця листопада 2022 року без даху над головою залишилися 3 010 українських сімей; за даними за травень, загальна кількість безпритульних сімей уродженців України складала 5 995.

Чисельність сімей з України, які стали біженцями, за останні пів року збільшилася більш ніж удвічі. Наразі майже 700 сімей проживають у тимчасовому житлі. Про це повідомляється в офіційних урядових даних Великобританії.

Згідно з офіційними підрахунками, які щомісяця оприлюднить Департамент, що займається питаннями житлового будівництва та громад:

з кінця листопада 2022 року без даху над головою залишилися 3 010 сімей; за даними за травень, загальна кількість безхатченків становила 5 995, тоді як у листопаді 2022 року їх було 2 985;

безпритульних сімей з дітьми з листопада 2022 року стало майже вдвічі більше – з 2 070 до 4 025;

кількість бездітних сімей українських біженців, які не мають житла, зросла більш ніж у два рази — з 915 до 1 890.

Програма Ukraine Extension Scheme дає можливість громадянам України, дозвіл на перебування яких у Великобританії закінчився 1 січня 2022 року або раніше, легально залишатися в країні.

З 5 995 сімей, які стали бездомними, 3 800 брали участь у програмі Homes for Ukraine Scheme, ще 1 475 — потрапили до Великобританії в межах Family Scheme.

"Завдяки великодушності "спонсорів" Homes for Ukraine 123 400 українців отримали можливість переїхати до Великобританії", — заявив представник відомства DLUHC.

За його словами, всі українці, які перебувають у Великій Британії, можуть влаштуватися на роботу або здобувати освіту з першого дня перебування, а виплати так званим спонсорам збільшили до 500 фунтів стерлінгів на місяць.

У випадку, якщо приймаюча сторона більше не має можливості надавати житло, владі доведеться стежити за тим, щоб люди не залишилися без даху над головою.

"Ми надаємо розширене фінансування для тих, хто найбільше цього потребує, в т.ч. додаткові 150 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти українським гостям переїхати у власні будинки, а також 750 млн фунтів стерлінгів на придбання житла для українських та афганських сімей", — повідомили в DLUHC.

Нагадаємо, що, згідно з новим законопроектом, понад 30 000 українських біженців в Ірландії отримають посвідку на проживання.

Також повідомлялося, що сотні українських біженців можуть виселити з круїзного корабля у Шотландії до липня.