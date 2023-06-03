"Мертві душі" замість українців: у Болгарії викрили шахрайство з розміщенням біженців

Глава МВС країни наголошує на тому, що під час перевірки виявили кілька злочинних "схем", пов'язаних з українськими біженцями.

У Болгарії викрили шахрайство із розміщенням українських біженців у країні. Про це написало медіа "Вільна Європа" у п'ятницю, 2 червня.

За словами голови болгарського МВС Івана Демерджієва, комплексна парламентська перевірка встановила порушення у реалізації програм з розміщення українських біженців у країні.

Йдеться про подвійні реєстрації та розміщення біженців понад максимальну місткість готелів. Також йдеться про "мертві душі" у вигляді українців, які ніколи не в'їжджали до Болгарії, або у вигляді дітей, що не народилися.

Ці дані, за словами голови профільного міністерства, були передані до прокуратури,

"Іноді це готелі, різні готелі, що належать одній особі, яка не може не знати, що ці біженці знаходяться в трьох різних місцях одночасно", — пояснив Демерджієв.

Як зазначає медіа, сотні тисяч українців з початку війни з РФ прибули до Болгарії, де їх розмістили у готелях, пансіонатах, станціях відпочинку та таборах. Фінансування цієї діяльності здійснювалося з державного бюджету та коштів, наданих Європейським Союзом.

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ написали про те, що в Болгарії було знайдено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів. За словами голови Національної слідчої служби Борислава Сарафова, загиблі перебували в спеціальній схованці, яка знаходилася під лісоматеріалом, що перевозився.

На початку лютого також стало відомо, що Конституційний суд Болгарії відкрив справу через військову допомогу Україні. Заяву подали 50 представників проросійських партій. За їхніми словами, у країні було порушено "принцип поділу влади".