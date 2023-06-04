Під час зіткнення поїздів в Індії загинуло понад 300 людей: названо причину

Під час однієї з найбільших катастроф останніх десятиліть на залізницях Індії понад 1200 осіб отримали поранення. Влада не виключає диверсії.

Слідчі назвали причини однієї з найбільших катастроф останніх десятиліть на залізницях Індії, яка забрала життя понад 300 людей. Про це повідомляє The Mirror.

Внаслідок зіткнення поїздів у районі Баласор на сході штату Одіша загинуло понад 300 людей та понад 1200 отримали поранення. У неділю, 4 червня, влада завершила рятувальні роботи, в яких брало участь понад тисячу співробітників.

Через неполадку в роботі сигнальної системи поїзд повернув на іншу колію, про це заявив міністр залізниць Ашвіні Вайшнав.

Зіткнення

"Хто це зробив, і як це сталося, ми з'ясуємо після розслідування", — заявив він.

Повідомляється, що швидкісному поїзду Coromandel Express було дано сигнал перейти на основний шлях, але згодом цей сигнал змінився.

Місце аварії, де пасажирський поїзд звернув на сусідню колію

Натомість поїзд звернув на сусідню колію, яка використовується для відправлення поїздів до депо. На цьому шляху пасажирський експрес зіткнувся з вантажним поїздом, який перевозив залізну руду. В результаті кілька вагонів потягів перекинулися.

Відео зіткнення поїздів

"Систему на 99.9% захищено від помилки, але 0.1% помилки завжди існує", — заявили в міністерстві, додавши, що не виключена і диверсія.

Тіла загиблих скидають на трактор

Сім'ям загиблих виплатять по мільйону рупій (близько 10 000 доларів), люди з серйозними пораненнями отримають по 200 000 рупій (близько 2000 доларів) та 50,000 (500 доларів) — за незначні пошкодження.

Незважаючи на спроби покращити систему безпеки на залізницях Індії, тут щороку відбувається кілька сотень аварій. Більшість пояснюють людським фактором чи застарілою сигнальною системою.

Нагадаємо, що близько 12 вагонів пасажирського поїзда пішли під укіс у районі Баласоре (штат Одіша), що на сході Індії. Рятувальники робили спроби дістати пасажирів, що застрягли.

Також повідомлялося, що під час наймасштабнішої за останні 100 років повені в Італії загинуло як мінімум 13 людей, ще 13 тисяч були змушені виїхати зі своїх будинків.