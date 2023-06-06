"З днем російської мови": Україна відповіла на недоречне привітання ООН

В організації досі не відреагували на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. На "вітальній" фотографії використано ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яку нібито затопила вода.

У своєму офіційному Twitter-акаунті України було висловлено привітання Організації об'єднаних націй із днем російської мови. У повідомленні також зазначалося, що організація досі не прийняла належної реакції на вибух російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це стало відомо зTwitter-сторінки України та ООН

Станом на ранок 6 червня після повідомлень про підрив росіянами окупованої Каховської ГЕС в ООН опублікували повідомлення про "День російської мови".

Для "привітання" в Україні було використано ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яка була затоплена водою.

Після обіду в організації не вдалося засудити дії окупантів чи інакше відреагувати на екологічну катастрофу в Україні.

Приблизно о 14.00 на офіційній сторінці ООН з'явилося невизначене повідомлення, в якому не було згадки про російську агресію.

В ООН через 13 годин після вибуху на Каховській ГЕС заявили, що "громадянське населення та громадянська інфраструктура не можуть бути мішенню. Їх треба захищати. У будь-який час. Усюди".

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, звідки вода надходить на Запорізьку АЕС та забезпечує роботу станції.

Як повідомляв Фокус, внаслідок підриву ГЕС вода з Дніпра вже затоплює окуповану Нову Каховку та підібралася до Херсона.