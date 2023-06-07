Збирали лікарські трави: у КНДР діти подарували армії реактивні системи залпового вогню

Пожертвувані РСЗВ назвали "Соньон", що в перекладі з корейської означає "хлопчик". Після церемонії вручення їх відправили до військових частин країни.

У Північній Кореї дитяча організація зробила "оригінальний" подарунок армії КНДР — до 77-річчя з дня свого заснування подарувала реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє видання Yonhap.

"Корейський дитячий союз (KCU) зробив пожертвування на церемонії у вівторок у Пхеньяні після того, як взяв участь у робітничому русі, спрямованому на допомогу у збереженні зброї. Робітничий рух був організований для збору коштів для північнокорейської армії шляхом використання дитячої та жіночої праці для збирання лікарських трав і збору залишків врожаю та залізного брухту", — йдеться в повідомленні.

Пожертвувані ракетні установки назвали "Соньон", що в перекладі з корейської означає "хлопчик". Після церемонії вручення їх відправили до військових частин країни. Деталі щодо систем озброєння не уточнюються.

Дитяча корейська спілка була заснована у 1946 році, і є молодіжною організацією, яка складається з дітей віком від 7 до 14 років. Вона нараховує близько 3 млн членів.

Нагадаємо, що у Північній Кореї співробітників міської адміністрації Пхеньяна та студентів відправили працювати на рисові поля після того, як керівники розвідслужб повідомили, що минулого року у країні зросли втричі випадки голодної смерті.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин об'їдається делікатесами, багато курить і страждає на безсоння.