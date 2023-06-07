"Зрада соціалізму": Кім Чен Ин видав таємний указ і заборонив самогубства в КНДР, — ЗМІ

На урядових нарадах у подробицях розповідалося про шокуючі випадки, коли люди гинули сім'ями.

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин видав секретну постанову, яка забороняє самогубства в країні. Голова держави назвав такі дії "зрадою соціалізму" і розпорядився, щоб місцеві уряди вжили превентивних заходів. Про це повідомляє The Mirror.

Випадки самогубств серед мешканців Північної Кореї останнім часом почастішали. За даними одного з розвідувальних агентств Південної Кореї, така статистика зросла на 40%, порівняно з минулим роком.

"Через лиха, з якими стикаються люди, є безліч факторів внутрішньої непокори в Північній Кореї", — заявив прес-секретар південнокорейської розвідки.

Секретне розпорядження щодо самогубств було ухвалено після серії надзвичайних нарад, які проводились по всій країні.

На одній із зустрічей йшлося про 35 випадків самогубств в одному тільки місті Чхонджин та окрузі Кенсон. Найчастіше це були колективні випадки, коли гинули цілі сім'ї.

Водночас кількість голодних смертей у КНДР за рік потроїлася.

Однак на зустрічі в провінції Рянган присутні почули, що самогубство має більший соціальний вплив, ніж голод.

Один із чиновників заявив, що, незважаючи на політику запобігання самогубствам, затверджену Генеральним секретарем, офіційні особи не змогли знайти відповідного рішення.

Більшість з таких випадків спровоковані крайніми злиднями та голодом, і ніхто не може знайти дієвих контрзаходів.

За словами чиновника, на зустрічі у подробицях розповіли про кілька шокуючих випадків.

У місті Хесан 10-річний хлопчик залишився жити зі своєю бабусею після того, як його батьки померли з голоду. Але вони наклали на себе руки, проковтнувши пацюкову отруту.

Нагадаємо, що у Північній Кореї діти подарували армії реактивні системи залпового вогню.

Також повідомлялося, що, за даними південнокорейської розвідки, Кім Чен Ин об'їдається делікатесами, багато курить і страждає на безсоння.