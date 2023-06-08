За словами журналістів, КНР заплатить Кубі мільярди доларів, щоб розмістити на острові шпигунську базу. Вона дозволить китайцям перехоплювати електронні повідомлення з усього південного сходу США та відстежувати американські кораблі.

Китай та Куба досягли секретної угоди про створення бази для шпигунства за Сполученими Штатами. База буде розміщена на території Куби. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на анонімних американських чиновників.

За словами журналістів, база китайських спецслужб на Кубі, яка знаходиться недалеко від штату Флорида, допоможе КНР перехоплювати електронні повідомлення з усього південного сходу США. Там є безліч військових баз. Також китайці зможуть відстежувати рух американських кораблів.

Повідомляється, що Китай погодився заплатити Кубі, яка потребує грошей, кілька мільярдів доларів, щоб вона розмістила у себе базу спецслужб КНР. Викриття цієї угоди викликало тривогу в адміністрації президента США Джо Байдена. Китайська база з передовими військовими та розвідувальними можливостями поряд із територією Штатів може стати новою безпрецедентною загрозою.

"Ми уважно стежимо за цим, робимо кроки для протидії і зберігаємо впевненість у тому, що ми можемо виконати всі наші зобов'язання щодо забезпечення безпеки", — сказав представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Видання пише, що офіційні особи у Вашингтоні вважають розвіддані про будівництво китайської бази на Кубі переконливими. Такий об'єкт дозволить Китаю проводити радіорозвідку з моніторингом електронних повідомлень майже, телефонних дзвінків, а також супутникових передач.

На думку аналітиків, Пекін, ймовірно, стверджуватиме, що створення бази на Кубі виправдане діями американських військових та розвідки у безпосередній близькості від Китаю. Так, військові літаки США пролітають над Південнокитайським морем, займаючись електронним спостереженням.

Старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Крейг Сінглтон заявив, що створення цього об'єкта сигналізує про новий етап ескалації у ширшій оборонній стратегії Китаю.

"Це трохи змінює правила гри", — сказав він.

Повідомляється, що посольство Китаю у Вашингтоні не дало коментарів щодо цього питання. Посольство Куби також не відповіло на запит журналістів на цю тему.

Нагадаємо, що 6 червня ЗМІ повідомили, що Китай планує відкрито постачати зброю Росії. Якби Україна розпочала деокупацію Криму, у Китаю з'явився б привід більше співпрацювати з РФ у сенсі летальної допомоги. Це не йшло б на шкоду образу червоного дракона-миротворця: під час деокупації Криму Москва вже позиціонувала б себе як жертву агресії.